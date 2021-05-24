〈台股盤後〉航海王領軍、電子股止跌 翻紅重回5日線

台股今 (24) 日盤中在電子股止跌，航運與防疫概念股表現續強下，指數由黑翻紅，最高站上 16397.59 點，終場小漲 36.23 點或 0.22%，收在 16338.29 點，5 日線失而復得，成交量 4230 億元。

電子權值股中，以高價千金股表現最強勁，矽力 - KY 盤中漲停鎖住，收在 3345 元，譜瑞 - KY、祥碩、亞德客 - KY 都有超過 4% 漲幅；面板雙虎同樣大漲逾 4%，聯電、華邦電、智邦、聯詠、華新科、大立光等均收紅。

其他權值股方面，台積電開低震盪，下跌 0.87%，環球晶、力成、中鋼、華新、統一、聯發科、台達電表現相對疲軟。

在矽力 - KY 強勢領軍下，IC 設計族群齊揚，天鈺、金麗科、晶豪科、驊訊都收漲停；矽創、敦泰、亞信、晶新科、鈺創、世芯 - KY、凌陽、愛普都有逾 5% 漲幅。

散裝航運持續為資金進駐焦點，中航、四維航、裕民同步亮燈；新興、台航、慧洋 - KY、台船、益航、正德站穩紅盤。

國內疫情尚未趨緩，防疫概念股表現續強，包括高端疫苗、馬光 - KY、台微體、台耀、基亞、泰博、聚隆強勢收漲停；寶齡富錦、逸達、台康生技、漢磊、健喬、亞諾法大漲逾半根停板。

低價紡織成衣族群也獲資金青睞，年興、宏益、宏遠、集盛、弘裕、南紡、聚隆、弘洲、大東等同步亮燈漲停，台富、嘉裕、聯發、宜進也有超過 5% 漲幅。

法人表示，上週末國內確診數暴增，拖累台股表現，所幸未出現爆量殺盤且有止跌回穩跡象，不過美國基建預算縮水、通膨隱憂等利空消息蔓延下，仍將影響台股短線表現。