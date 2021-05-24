【中信投信】新興亞股賣壓緩減 台股買氣旺

IHS Market 上週公布 5 月美國採購經理人指數初值，製造業、服務業初值雙雙寫下紀錄新高，美國經濟動能強勁，市場情緒好轉，上週新興亞股的資金淨流出大幅減緩，整體新興亞股（不含中國）淨流出僅 3.6 億美元（以下貨幣單位皆為美元），為近五周新低。

上周台股、印度皆繳出 3% 以上的周漲幅，同時也是外資買氣最旺的市場，淨流入金額分別為 11.6 億、3.5 億，尤其值得注意的是，台股淨流入金額創今年 1 月中以來新高。外資淨流出最高的前三市場分別為南韓、泰國、越南，金額為 14.3 億、2.6 億、0.8 億；南韓已連五周遭外資贖回，無論今年以來、5 月以來都是外資提款力道最重的市場。

中信關鍵半導體 ETF 經理人（00891）張圭慧表示，台股由於本土確診數居高不下，加上聯準會會議紀要提及 QE 退場可能性、中國人行打壓比特幣等國際情勢的轉變，台股短期走勢可能因此受壓。

首先，聯準會近期公布 4 月 FOMC 紀要，部分委員的發言內容頗有暗示市場「QE 退場的討論即將發生」，6 月 FOMC 的會議結果，將成牽動市場情緒的關鍵。其次，中國人行重申數位貨幣不能作為支付方式，導致虛擬貨幣波動加劇。近年華爾街不少金融巨鱷配置部分資產於虛擬貨幣，將其被當作對沖通膨的工具之一，於資本市場的實質影響力較過往吃重，虛擬貨幣的漲跌也成為判斷市場情緒的指標之一。

近期由於中國手機銷售不如預期，導致外資券商調降半導體族群財測，張圭慧強調，雖然外資券商調降目標價，但以 ICE Factset 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數追蹤的成分股上週受影響的股票為例，即使以券商調降後的目標價計算，相關半導體股平均仍有高達 19% 的潛在漲幅。另一方面，中國手機業者近期正擬訂明年新機規格，預計規格將在 1 到 2 個月內確定，之後有望帶動相關半導體業者業績成長。

越南胡志明指數於上周再創新高，根據彭博統計至 5 月 21 日，越股為新興亞股中漲幅最高的市場。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，近期越股指數雖然再創新高，但從本益比、利率環境的角度而言，越股後市仍具成長空間。

張晨瑋分析，越股前波歷史高點為 2018 年 4 月，當時指數高點為 1204 點，本益比高達 21.3 倍；本次歷史高點出現在 5 月 20 日，指數達 1278 點，但由於越企獲利較之前大幅提升，本益比僅 15.6 倍。另一方面，越南基準利率為再融資利率（refinancing rate），越南央行為抗疫，將再融資利率降至歷史新低的 4%，而股市前波高點時，利率為 6%；換句話說，當前的資金環境比之前寬鬆，有望進一步推升越股評價，建議投資人可定期定額入場布局，把握越南經濟成長潛力。

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