【街口投信】股市及債市週報

【股市】

美國股市上周再次出現較大波動，主要導致股市走弱的訊息包含: 加密貨幣市場巨幅走跌，打壓了人氣。先前中國警告金融機構不要開展與加密貨幣有關的業務，可能因此引發拋售。相關企業股票因此出現賣壓，也影響到投資人持有高成長股票的意願。此外，FED 會議紀要稱，經濟活動的強勁回升，未來幾個月將討論收緊貨幣政策的議題。即便主席鮑威爾在會議後表示，經濟復甦仍不平衡且遠遠沒有完成，但該項訊息也衝擊投資人信心；最後，美國商務部表示，上月新屋開工下跌 9.5％，至季節性調整後的年率 156.9 萬棟。經濟學家此前預計，4 月份的開工率將降至 170 萬。該項訊息也導致投資人對房市的前景產生憂心，尤其是近期木材價格暴漲以及人工取得不易，勞工成本增加之下。整周科技類股在加密貨幣劇烈波動下滑影響之下，出現較大的波動，但 Nasdaq 指數仍維持周漲幅 0.3% 的表現，優於其他兩大指數，標普 500% 指數則連續兩周出現下跌，周跌幅為 0.4%。

美國 CDC 稱在大多數情況下，完全接種疫苗的人不需要在室內或戶外戴口罩，且不用遵守社交距離限制，因此，在放寬指南訊息公布之後，遭受持續復甦影響最嚴重的股票再次暴漲，包含航空與遊輪企業。另外，隨著疫苗的加速接種，以及美國刺激支票的發放，近期公布財報的零售業業績表現亮眼，包含 Walmart、Target、Mayc's、Home Depot 以及 Lowe's 等，財報皆優於預期，多數企業展望也較市場樂觀。整體美國消費與旅遊市場，隨著疫苗加速接種與經濟解封下，營運展望更加樂觀。街口投信分析，第一季度財報已近尾聲，超過 90％的標普 500 公司已公布業績。迄今為止，有 86％的公司報告每股收益優於預期，這將是自 2008 年 FactSet 開始追? 該指標以來的最高比例。街口投信表示可以預期美國疫情緩和之下，有利於企業經營環境持續改善，特別是先前受到疫情衝擊較大的產業，未來股價表現具有較大上漲空間。

【債市】

儘管上週因部分聯準會官員公開討論縮減購債規模，一度引發新興市場債券指數下跌，但市場隨後拋卻通膨擔憂，通週 J.P. Morgan EMBIGD 指數仍上漲 0.20%，本月以來亦累計有 0.61% 漲幅，資金流方面，根據 J.P. Morgan 資料顯示，截至 5 月 19 日止一週，新興市場債券基金淨流入 2.8 億美元，較前一周淨流入 13.3 億美元放緩。

哥倫比亞政府於 4 月底提出之稅改政策遭到連同執政黨在內之國會議員反對並引發全國暴動，信評機構 S&P 因此預期哥國財政赤字及政府債務短期內將難以改善，於上週將其信評由 BBB - 調降至 BB + 非投資等級；智利右派執政黨於憲法委員選舉遭到重大挫敗，僅取得 24% 席位，由於席位不足 1/3 否決門檻，市場預期新憲法將偏重於環保、社會福利、增稅… 等左派政策，帶動上週智利股匯債市大跌；祕魯上週五最新民調顯示左派參選人 Castillo 民調領先幅度擴大，其於 6 月 6 日舉行之第二輪總統大選勝選機率提高，使祕魯債券價格持續承壓；阿根廷政府上周推出禁止國內牛肉出口之政策以抑制國內通膨，政府干預市場運作亦引發投資人擔憂，帶動阿根廷債券漲多回跌。

街口投信分析，新冠疫情導致新興市場各國 2020 年財政赤字及政府債務攀升，儘管各國政府試圖改善財政，但由於各國經濟仍持續受疫情影響，疫情導致國內貧富差距擴大，加上許多國家面臨選舉，使增稅、降低補助… 等政策難以推行，左派候選人可藉由開支票以增加支持度，使近期拉美多國呈現左派上位之趨勢。本週非洲國家奈及利亞、肯亞、安哥拉將召開利率會議，亞洲國家則有印尼及南韓召開利率會議，市場預期各國央行將維持利率不變，並觀察因應通膨升溫，央行言論使否轉趨鷹派。

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