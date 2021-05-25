〈美股盤後〉比特幣暴漲 Fed緩解通膨隱憂 費半收紅逾2.3%

週一 (24 日) 聯準會官員緩解通膨隱憂，美債殖利率下滑，美元回落，比特幣等加密貨幣價格暴漲，科技股帶頭上漲，晶片股表現強勁，台積電 ADR 漲逾 1.6%，四大指數集體收紅，道瓊漲近 190 點，費半大漲逾 2.3%。

聯準會 (Fed) 理事布蘭納德 (Lael Brainard)、亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 和美國聖路易斯聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 發出鴿派宣言，未來幾個月，隨著疫情消退，被壓抑的客戶需求得到釋放，供應短缺將推高價格，但物價上漲應該是暫時的。

美國聯邦準備銀行稱，SOMA 投資組合可能會通過持續的資產購買而增長，估計到 2023 年將達 9 兆美元。

政經消息方面，美國總統拜登即將簽署阿拉斯加旅行法案，允許郵輪在今年返回阿拉斯加。

國際消息方面，白俄羅斯政府為了逮捕異議份子，23 日強迫瑞安航空從雅典飛往維爾紐斯的航班降落在明斯克，歐盟啟動對白俄羅斯的全面制裁，包括禁止白俄羅斯航空公司飛越歐盟領空和一系列的經濟制裁。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情沒有放緩跡象，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.67 億例，死亡數突破 346 萬例，美國累計確診超過 3313 萬例，累計死亡數超過 59 萬。印度累計確診超過 2675 萬例，巴西累計確診 1608 萬例。

東京奧運會即將將在 7 月 23 日登場，軟銀和樂天等商界領袖紛紛表態反對強行舉辦東奧、恐讓日本得不償失，美國國務院將日本列入第 4 級「請勿前往」的國家 。

週一 (24 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 186.14 點，或 0.54%，收 34,393.98 點。

標普 500 指數上漲 41.19 點，或 0.99%，收 4,197.05 點。

那斯達克指數上漲 190.18 點，或 1.41%，收 13,661.17 點。

費城半導體指數上漲 70.88 點，或 2.32%，收 3,122.98 點。

標普 11 大板塊僅公用事業下滑，通訊服務、非必需消費品和必需消費品板塊領漲。(圖片：finviz)

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數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

