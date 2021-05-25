傳媒大佬：華納Disvocery合併 有望催生全球第3大串流巨頭

美國傳媒大佬、Liberty Media 董事長 John Malone 表示，AT&T(T-US) 旗下華納媒體 (WarnerMedia) 和 Discovery(DISCA-US) 的合併案，或使新公司躍升為全球第 3 大串流媒體巨頭，僅次於 Netflix 和 Disney+。

美國電信巨頭 AT&T 17 日宣布，將分拆旗下內容部門華納媒體，與 Discovery 共組串流巨擘，一旦合併交易獲得監管單位批准，華納媒體旗下的 CNN、HBO 和製片公司華納兄弟 (Warner Bros) 都將自 AT&T 分拆，並與 HGTV、Food Network 和 Discovery 在內等頻道結合。

身為 Discovery 的大股東，Malone 看好合併後新公司與 Netflix 和 Disney + 競爭，成為真正的全球串流媒體巨頭。

「我們不僅將成為第三個這種串流平台，在滿足全球對娛樂、好奇心和資訊需求方面，我們將與其他兩者展開激烈競爭。」Malone 稱道。

AT&T 上月公布 HBO 和 HBO Max 的美國用戶總數達到 4420 萬，全球用戶總數則接近 6400 萬。將接任合併後實體的 Discovery 執行長 David Zaslav 看好新公司在全球吸引 4 億訂戶，遠勝其他競爭對手。

迪士尼財報顯示，2021 會計年度 Q2(截至 2021 年 4 月 3 日)，其影音串流服務 Disney + 全球付費訂閱戶數新增 870 萬戶，至 1.036 億戶，Netflix 此前宣布 Q1 全球新增訂閱戶數 398 萬戶，至近 2.08 億戶。

周一 (24 日) 播出的一段預錄採訪中，Malone 稱，一旦華納媒體和 Discovery 成功合併，他先前對於 HBO Max 將主導串流媒體場域的預期可望成真。

華納媒體去年 5 月正式推出 HBO Max，並積極向全球市場拓展。Malone 認為，當時的 HBO Max 缺乏走向海外市場的能力，但與 Discovery 的合併案可望帶來轉機，為 HBO Max 的拓展計畫再添薪柴，進而創造巨大的成長空間。