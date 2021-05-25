阿拉斯加航線今夏重啟 嘉年華、皇家加勒比、挪威郵輪將復航

在美國國會豁免海事法規定後，嘉年華、皇家加勒比郵輪睽違一年終於夏季得以恢復阿拉斯加航線，挪威郵輪 (NCLH-US) 周一 (24 日) 也宣步將於 8 月初開始跟進提供阿拉斯加郵輪服務。

挪威郵輪周一在聲明中表示，自 8 月 7 日起，挪威暢悅號 (Norwegian Bliss) 將從西雅圖出發，為接受完全疫苗接種的乘客和機組人員提供阿拉斯加的旅遊航線。

執行長 Frank Del Rio 表示：「很高興能達到郵輪重新營運的新里程碑，我們有望從美國阿拉斯加開始恢復巡航，阿拉斯加也是最受消費者歡迎的航線之一。」

由於美國海事法禁止外國船在兩個美國港口間運送旅客，過去阿拉斯加航線多會停靠於加拿大。然而，加拿大已宣布 2022 年前關閉巡航，因此儘管美國疫情趨穩也無法重啟該航線。

值得慶幸的是，美國國會上周已批准豁免該規定，替郵輪業的復航鋪路。去年疫情爆發，導致郵輪業被迫關閉所有航線、損失慘重。

美國疾病管制與預防中心 (CDC) 表示，郵輪只有在遵守兩條規定航線的情況下才能往返，此外，還需確保 95% 乘客、98% 船員已接種疫苗，或通過嚴格審核。挪威郵輪希望未來幾天能獲得 CDC 的有條件航行證明，該公司規定所有初次航行人員都需強制接種疫苗。

除了挪威郵輪外，嘉年華郵輪 (CCL-US) 的公主號與其旗下荷美郵輪，以及皇家加勒比郵輪 (RCL-US) 的海上小夜曲號、海洋讚禮號都將加入西雅圖 - 阿拉斯加的航線。

郵輪股近期受到航線重啟消息激勵，挪威郵輪周一上漲 4.7% 至每股 30.05 美元，皇家加勒比上漲 3.69% 至 85.87 美元，嘉年華上漲 2.69% 至 27.9 美元。