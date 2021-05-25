幣圈歡呼！馬斯克促礦機廠商公開再生能源數據 比特幣、狗狗幣漲幅拉大

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克周一 (24 日) 在推特表示，和北美比特幣挖礦機廠商討論過後，後者同意公開使用再生能源的數據，被幣圈解讀為潛在利多，推動加密貨幣進一步走高，比特幣、狗狗幣漲勢拉大，連帶推動區塊鏈股價上揚。

馬斯克發推文說：「和北美比特幣挖礦機廠商談過話。他們承諾公布現有和規劃中的再生能源使用數據，並呼籲全球礦工也這麼做。前景可期。」

取自馬斯克推特

馬斯克還在另一條推文中呼籲大家集思廣益，幫助狗狗幣發展。

中國在周末誓言打擊比特幣挖礦和交易後，火幣商城等挖礦機業者暫停業務，比特幣周日一度暴跌 17%、摜破 3.2 萬美元，但周一展開反彈。

美股接近收盤時段、也就是馬斯克發布推文當下，比特幣報 38074 美元。推文發布幾分鐘，比特幣一度漲到 39500 美元以上，24 小時內漲幅擴大到 17%。

Microstrategy(MSTR-US) 執行長 Michael Saylor 說，他主持了這場會議，礦商同意成立比特幣挖礦委員會，並鼓勵全球提高能源使用透明度，並推動永續提案。

根據 Saylor，和馬斯克對談的挖礦機廠商包括 Marathon Digital(MARA-US)、Riot Blockchain(RIOT-US)、Galaxy Digital(GLXY-US) 以及 Hive Blockchain(HIVE-US) 等。

截稿前根據 Coindesk 報價，比特幣報 38513.44 美元，24 小時內上漲 13%。狗狗幣漲 16% 至 0.3518 美元。幣圈市值第二大的以太幣 (ETH) 急漲 24% 至 2559.42 美元。幣安幣、萊特幣也上漲。

然而和近期高點相比，比特幣回跌將近一半，以太幣、狗狗幣也幾乎腰斬，凸顯加密貨幣波動劇烈的本質。加密貨幣創投機構 Digital Currency Group(DCG) 執行長 Barry Silbert 周日推文表示，接下來幾周，加密貨幣市場走勢或許將完全取決於股市。

諾貝爾經濟學獎得主席勒 (Robert Shiller) 表示，他擔心市場上一些最熱門的交易正在形成泡沫，尤其是房價、股票及加密貨幣。