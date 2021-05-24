高盛：比特幣將失去王冠 以太幣可望篡位成最大主流加密貨幣

高盛認為，隨著以太幣用途越來越廣泛、技術具先發優勢，未來可望將取代比特幣，成為第一大主流加密貨幣。

高盛認為與比特幣相比，以太幣的交易量更大。隨著以太坊在 DeFi 和 NFT 中的使用越來越廣泛，以太幣將在應用加密技術方面建立自己的先發優勢。

此外，以太幣還以在去中心化的帳本上安全、私密儲存任何訊息。這些訊息可以被代幣化和交易，意味以太坊平台有潛力成爲可信賴的大型交易市場。

加密貨幣市場走勢方面，高盛強調目前與 2017~2018 年牛市的關鍵差別在於機構投資人的加入。然而近期機構投資者近期參與度放緩 (加密貨幣 ETF 流入資金減少)、替代幣層出不窮，市場再度被散戶所主導。

目前投資人已可透過 NFT 在網路上出售數位藝術品，但這只是實際用途的一小部分。高盛認為，未來個人可以通過以太坊存儲並將其醫療數據出售給製藥研究公司，而以太坊上的數字檔案可能包含個人數據，包括資產所有權、醫療歷史，甚至知識產權。

早期比特幣興起，是因為供應有限的「稀缺性」，但高盛認為，未來加密貨幣的成功在於需求，而非稀有。

高盛強調，固定且有限的供應可能會刺激囤積，迫使新買家出價高於現有買家，從而推高價格波動，產生金融泡沫。與有限的供應保持價值相比，更重要的是降低新供應急劇和不可預測增長。目前以太幣總供應量沒有上限，但年供應量增長存在限制，滿足這個標準。

用戶基數部分，以太幣在 2017 年獲得大量活躍用戶群，目前用戶群已經達到比特幣規模的 80%。

另一方面，比特幣帶動的挖礦潮，導致耗電量大增；而以太坊的算力轉換方式則明顯不同，因此相對不會形成驚人燒電挖礦競賽，若以目前各國政府準備限制大規模挖礦行為來看，未來比特幣發展空間顯然會被以太幣超越。