盤前財經大事搶先讀2021年05月25日

今日操盤前瞻

美國 5 月消費者信心指數

德國第一季 GDP

新股掛牌：91APP*-KY

法說會：研華、中壽、精測

除權息：鉅橡

行程表釋出！蘋果今年 WWDC 台灣時間 6/8 凌晨登場

週一 (24 日) 蘋果公布今年 WWDC 全球開發者大會的時間行程表，將於台灣時間 6 月 8 日凌晨 1 點以傳統的主題演講拉開序幕。閱讀全文...

全球最低企業稅 15% 定案？G7 最快 28 日達成協議

週一 (24 日) 《英國金融時報》報導，七大工業國集團 (G7) 最快在本週五 (28 日) 就全球最低企業稅率達成協議。閱讀全文...

4 月證券劃撥存款餘額暴增逾 1700 億元 逼近 3 兆元 續創新高

台灣央行昨 (24) 日公布 4 月金融概況，M1B 年增 17.73%，M2 年增率 8.83%，均較上月略下滑 0.5 個百分點、0.08 個百分點，為連 2 個月來首見 M1B 和 M2 年增率同步下滑，央行說明，主要反映放款和投資成長略減緩，不過，4 月證券劃撥存款餘額較上月暴增 1743 億元至 2.99 兆元，不僅連 7 增，增額和餘額均創單月新高，顯示國內整體資金面仍相當充裕。閱讀全文...

5 月零售、餐飲營業額不樂觀 過半廠商反映受影響

國內疫情升溫，全台升至三級防疫警戒，將嚴重衝擊零售、餐飲業，對此，經濟部統計處副處長黃偉傑昨 (24) 日表示，評估今年疫情、防疫管制措施均較去年 3 月嚴峻，因此預期 5 月零售、餐飲業營業額都將下滑，並較去年同期衰退，也有逾五成廠商回報受疫情衝擊。閱讀全文...

晨星：疫情、停電影響不大 台積電、聯電目標價維持不變

台灣近來遭遇二度停電，疫情也呈現上升趨勢，不過，晨星股票分析師李旭暘認為，這不對台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 等大型晶圓代工廠股價走勢產生持久性衝擊，目標價維持不變。李旭暘更指出，台積電擁有資金、技術優勢，經濟護城河寬廣，股價仍具上漲空間。閱讀全文...

仁寶強攻 5G、車電、醫療 今年非 PC 營收比重上看 4 成

代工大廠仁寶 (2324-TW) 致股東報告書出爐，董事長許勝雄表示，今年全球經濟可望回復到穩定發展，預期各項電子產品均將較去年回溫，在非筆電布局上，將專注發展 5G、汽車電子、智慧醫療等，預期今年非筆電營收比重可望從去年 35% 進一步提升至 40%。閱讀全文...

祥碩 4 月稅後純益 1.06 億元 年減 9.4% EPS 1.53 元

高速傳輸介面廠祥碩 (5269-TW) 昨 (24) 日公布 4 月自結，稅後純益 1.06 億元，年減 9.4%，每股稅後純益 1.53 元，累計前 4 月稅後純益 8.2 億元，年增 34%，每股稅後純益 11.88 元。閱讀全文...

萬海 4 月大賺逾 61 億元 EPS 2.77 元

貨櫃航商萬海 (2615-TW) 昨 (24) 日公布 4 月自結，單月稅後純益達 61.52 億元，年增 1101.57%，等於一天就賺進 2 億元，每股純益 2.77 元；由於 5 月以來運價持續高漲不墜，法人估萬海第二季每股純益不排除衝破 8 元，高於第一季 6.62 元、再寫新紀錄。閱讀全文...