91APP*-KY掛牌大漲1.5倍 抽到一張現賺10萬元

91APP*-KY(6741-TW) 今 (25) 日以 66 元掛牌上櫃 (普通股股票每股面額為新台幣 5 元)，成為國內第一家掛牌的 SaaS (軟體即服務) 軟體服務公司，早盤掀新股掛牌蜜月行情，大漲超過 150%，最高來到 179 元，盤中在 165 元附近波動，等於抽到 1 張現賺超過 10 萬元。

由於疫情影響，櫃買中心首度舉行線上掛牌典禮，91APP 董事長何英圻表示，此次掛牌過程創下三個第一，第一家以虛實融合 (Online-Merger-Offline, 簡稱 OMO) 為主軸的零售科技公司、第一家 SaaS 軟體服務公司、第一家雲上櫃的公司，代表數位浪潮時代已來臨，面對疫情和市場種種挑戰，快速回應是關鍵，速度會改變一切。

由於國內疫情嚴峻， 91APP 指出，已實施居家上班，過去一周各項會議在線上照常進行，維持正常運作。

何英圻進一步表示，當前國內社會面臨嚴峻疫情衝擊，91APP 正協助數家實體零售品牌客戶，善用 OMO 模式共同抗疫，如針對既有客戶提供門市防疫業績包、防疫專案等解決方案，將線下資源融合應用，強化線上電商營運等。

91APP 自 2016 年起 GMV(電商總交易額) 和營收連續 5 年皆呈現正成長，去年全年 GMV 超過 130 億元，推升年營收達 8.75 億元，年增 30.78%，其中，實體零售品牌貢獻比例持續成長，對營收占比已過半，全年稅後純益 2.06 億元，年增 100%，每股純益 (EPS)1.92 元。

隨著營運規模持續擴大， 91APP 看好，獲利能力可望持續提升。

法人認為，91APP 是近年來最具指標性的電商新掛牌類股，對比國際一流 SaaS 服務商如 Salesforce、Adobe，成長潛力可期。