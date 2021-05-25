〈焦點股〉油價走高+基本面佳 台聚家族人氣爆棚3檔噴漲停

台聚首季獲利亮眼，年增 4.7 倍，下半年太陽能 EVA 需求看增，加上國際油價走高，台聚 (1304-TW) 今 (25) 日吸引買盤進駐，強勢攻上漲停價，亞聚 (1308-TW) 及華夏 (1305-TW) 連袂亮燈漲停，台達化 (1309-TW) 早盤也勁揚逾半根停板，台聚家族人氣爆棚，帶動整體塑膠類股指數大漲逾 3%。

台股今天開高走高，盤中強漲逾 300 點，挑戰收復季線、月線關卡，其中，塑膠族群獲得買盤青睞，權值股台塑、南亞均大漲逾 3%。台聚家族更是買氣強強滾，台聚率先衝上漲停板 34.45 元，強勢收復月線，亞聚、華夏兩檔也直奔漲停，分別來到 30.55、35.5 元，台達化一度漲近 9%，最高來到 42.25 元，盤中漲幅收斂至 5% 左右。

由於日本地震及德州冰風暴影響 EVA 供給，春節後價格大幅走揚，台聚首季銷售強勁，年成長 16%，單季稅後純益 12.48 億元，年增 4.78 倍，創歷年同期最佳紀錄，每股純益 1.16 元，毛利率為 28%，較去年同期大增 12 個百分點。

台聚指出，近來下游太陽能封裝膜廠需求減弱，但太陽能市場長期展望仍樂觀，加上中國全力推動碳中和，預估下半年為了追趕進度，可能會出現裝機潮，再現去年的拉貨行情，近期看到有客戶開始提前布局，下半年 EVA 需求不看淡，但要密切觀察市場供需變化。

亞聚、台達化、華夏分別受惠 EVA 及 PE、ABS、PVC 等主力產品行情暢旺，首季營運不淡，純益均較去年同期大增超過 2 倍，其中，亞聚 EPS 更寫下近 10 年來單季新高，華夏每股純益 1.49 元、台達化每股純益 1.42 元。

疫苗接種加速帶動石油需求擴大，國際油價 24 日勁揚 3% 以上，布蘭特原油 7 月期貨價來到每桶 68 美元，高盛最新報告預測第 4 季將上看 80 美元。隨著油價走強，石化相關產品獲利空間也可望逐步放大，為塑化業營運添助益。