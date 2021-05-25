鴻海股東購物節起跑 這8家公司股東享可購樂三重優惠

金管會宣布股東會延期，不過夏普旗下電商平台可購樂宣布，股東購物節如期開跑，且今年參與公司增至 8 家，除了鴻海集團成員外，持有正崴及旗下子公司股東，也可參加今年可樂購股東購物節。

可購樂表示，今年股東購物節除了鴻海 (2317-TW)、鴻準 (2354-TW)、乙盛 - KY(5243-TW)、廣宇 (2328-TW)、樺漢 (6414-TW) 外，正崴 (2392-TW) 以及旗下森崴能源 (6806-TW)、永崴投控 (3712-TW) 等共 8 家公司、總計約 140 萬名股東，均可參加。

可購樂在 5 月 24 日至 6 月 23 日期間，推出首波「股東召集令」，凡是符合條件的 8 家公司股東，註冊成為可樂購會員並完成股東身份證認，即可享可購樂 VIP 黑卡、1680 元大禮包，以及 3 張夏普 7 折券。

此外，今年股東購物節長達 3 個月至 8 月 31 日止，優惠除了夏普電視、空氣清淨機等商品下殺 59 折起外，其他品牌也有規劃 59/69/79 折區，包含 3C 產品、周邊、家電、美食、時令水果、美妝保養、名牌商品。

可購樂表示，今年股東購物節以「愛心兼公益 股東購一路發」為主題，希望疫情可以在民眾配合政府防疫政策的共同努力下，彈指的變不見恢復過往的生活。