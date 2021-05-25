進泰入旺季 前4月每股稅前盈餘5.63元

進泰電子 (3465-TW) 今 (25) 日公布 4 月自結，單月稅前盈餘 3720 萬元，較去年同期虧轉盈，依目前股本計算，單月每股稅前盈餘 1.16 元，累計前 4 月稅前盈餘 1.81 億元，也較去年同期轉盈，每股稅前盈餘 5.63 元。

進泰 4 月營收 2.18 億元，為單月次高，在市場需求強勁帶動下，客戶端持續加大拉貨，不過面臨缺櫃影響，營收低於 3 月，月減 22.23%，預估 5 月取得出貨貨櫃，加上第二季市場需求旺季，可望帶動業績表現優於首季。

進泰目前在東莞的協力廠仍處於滿載生產狀況，至於越南新建自有廠區進展順利，進泰主管指出，越南北寧省新建、招工都採高規格防疫，預期建廠進度順利，產能將照預期在 9 月起逐步開出。

進泰預估，越南新廠按進度交運生產設備中，預計招聘 1200 名作業員，目前進展順利。

越南北寧省地理位置緊鄰目前目前實施境內工業區停工防疫的北江省，進泰投資北越北寧省新設新廠，目前建廠已進入收尾階段，並開始招工作業。

進泰投資 2000 萬美元設立的越南北寧省安風工業區內新廠，基地面積 2 萬坪，規劃興建 1.2 萬坪的廠房及生產線。

進泰第一季營收 6 億元，毛利率 27.55%，季減 1.55 個百分點，較去年同期轉正，稅後純益 1.4 億元，較去年同期由虧轉盈，每股純益達 4.35 元。