揮軍東南亞 美時擬辦私募引進泰國國家隊入股

特殊學名藥廠美時 (1795-TW) 宣布，為拓展東南亞市場，將透過私募增資方式引進泰國公司 Innobic(Asia) 入股，Innobic(Asia) 將斥 5000 萬美元 (約新台幣 14.1 億元) 取得美時持股，比重約 6.7%。

美時擬辦私募 1752 萬股，每股定價 80.7 元，將由泰國國家石油股份有限公司 (PTT) 旗下 100% 子公司 Innobic(Asia) 全數認購，以美時上週五收盤價 82.2 元估算，折價約 1.8%。

PTT 集團主要股東為泰國財政部，持股 51%，PTT 集團旗下子公司 Innobic(Asia) 負責打造泰國國家醫藥與生命科學產業生態體系，將與美時共同尋求發展東南亞醫藥市場潛在機會，包括泰國、越南、菲律賓、馬來西亞或其他東南亞國家等。

美時總經理 Petar Vazharov 表示，2020 年初美時積極穩定東北亞市場基礎，進一步邁向東南亞市場，拓展亞洲完整區域版圖，尤其，去年美時整合艾威群集團原有在東南亞的業務與產品組合到台灣，藉此跨足泰國、香港、新加坡、及越南等市場，並建立在地團隊。

據市調機構預估，東南亞製藥市場在未來十年可望倍數成長，其中泰國是繼中國、日本、印度、及南韓以外的第五大醫藥市場，不過多數泰國製藥公司的生產技術門檻低，以致該國近 70% 藥品仍仰賴進口。

美時認為，PTT 製藥領域將以泰國等東南亞市場為主，發展癌症用藥、神經系統用藥、免疫系統用藥等高價值產品，此布局發展策略與美時一致。

美時表示，東南亞為高度成長且深具開發潛力的新興製藥市場，尚未進入高度競爭，不過布局東南亞市場若缺乏當地合作夥伴，經營在地市場將相當的挑戰，預期與 PTT 集團成為策略合作火候，將為進軍泰國以及周圍東南亞市場建立穩固基礎，也是繼經營台灣、南韓市場後，亞太區域佈局再下一城。