〈鉅亨幣圈理財〉你買他賣大公開！如何C2C向幣安優良賣家購幣

C2C 是虛擬貨幣一種特有的交易方式，提供用戶與用戶間的交易，幣安交易所則扮演類似第三方的平台角色，負責保障任一交易方的安全，您可以想像成您在蝦皮等電商平台購買商品，您付錢給平台，再經由平台付款給賣家的概念，由平台幣安幫您把關。

相較其他入金方式會有手續費等問題，透過 C2C 則不需付給幣安額外手續費，也是目前為主最多人使用入金的方式。而幣安針對優良的 C2C 商家資格審核過，也會給予黃色勾勾認證的符號，更使用戶放心用於儲值。

目前幣安交易所的 C2C 充值，開放以下幾種方式支付新台幣，列出較多人使用的方式：

台灣境內的銀行轉帳

LINE Pay

街口支付

C2C 購幣教學開始

第一步 登入幣安交易所之後，點選上方買幣的「C2C 買幣」

第二步 選擇要購買的幣種，以及付款支付方式

第三步 填寫您要支付的新台幣，系統將會計算出您將可以收到的幣種數量，確認之後點擊「購買」。上圖示範以 3,000 元新台幣，購買 1USDT=10.75 價格，將可獲得 97.56 USDT。請注意會有 T+1 的限制。

C2C 購幣小提醒：每一個賣家開放支付的金額上下限額均不同，例如有些賣家規定購買最低金額為新台幣 1000 元、有些則為 10,000、50,000 元不等，請您需要仔細挑選。

第四步 請在時效內，以您選擇的方式完成付款，逾期付款的話交易將會被取消。

第五步 將購買的虛擬貨幣，劃轉到現貨錢包

當您完成付款之後，請等待賣家放幣才算是真正交易成功，這時候再請您點選上方錢包選單內的「C2C 帳戶」確認是否要到帳。

如果您需要將購買的幣進行幣幣交易，請從 C2C 帳戶中，找到以劃轉的方式，即可轉移至現貨帳戶。

第六步 確認您要劃轉的幣種，以及輸入數量，並且點選「確認劃轉」就可以在幣安交易所進行幣幣交易了。

＊幣圈用語小常識：

幣幣交易：指的是你在虛擬貨幣之間進行交易，有點類似外匯交易的美元換成歐元的概念，舉例來說，當您想要將手中的 USDT（美元穩定幣）交易為 BTC（比特幣），這樣也能稱為幣幣交易。

＊小提醒

1. 如果您想要將透過 C2C 購買的虛擬貨幣，提領（匯出）到其他交易所以外的錢包地址，需要購買後的 24 小時才能執行此動作。

2. 幣安目前針對 C2C 交易手續費為 0。

3. 為了保障買方的權益，當賣家出售虛擬貨幣時，幣安會依據該筆訂單，凍結相對應數量的虛擬貨幣。

4. 不只是新台幣可以購買，若您 KYC（身份驗證）的地區不同，也可以選擇台灣以外的 C2C 賣家，值得注意的是匯率和匯差的問題。

5. 台灣用戶在進行現金面交時，請勿再面交前就點擊已付款，以免被視為惡意交易，將被禁止再次購買 7 天。正確的流程應該是：到了合作店鋪，真正完成付款交易後，再點擊「已付款」的按鈕。

6. 每一位賣家的報價均不相同，例如：雖然是美元穩定幣，但還是有可能會發生有賣家 1 USDT 的報價是 28.1、28.88、33.72 的情況，因此請慎選您可接受的價格等條件。

若您還沒有幣安帳戶，請先點選鉅亨推薦專屬開戶網址 進行註冊

恭喜您已學會如何在幣安透過 C2C 入金，我們還準備了一系列的教學文章：

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