〈鉅亨幣圈理財〉網格交易懶人包，原理及操作範例一次瞭解

「網格交易」的原理？

網格交易是一種量化交易的策略工具，設定好一個價格區間以程式沿著預設的網格自動執行高價賣出和低價買進，從波動中取得獲利空間，不需人為時時刻刻盯盤進出。

圖一：網格交易 – 買進賣出時機

舉例來說，如果你認為 XX 幣的價格區間會在 300~600 元之間波動，並將網格設定為 10 格。

此時市場價格是 420 元，你想預設天單（上限）掛 600 元，地單（下限）掛 300 元，並將網格劃分為 10 格，每格價差為 30 元。

上圖中可以看到因為入場時價格 420，往上有 6 格往下 4 格，因此第一次就會先買進 6/10 的資金（入場價上方格子數占總格子數比率），之後行情每漲一格電腦會自動幫你賣出 1/10，再漲一格再賣 1/10，若此時拉回一格就會回補 1/10，而後又漲了一格則再賣 1/10，以此類推。

「網格交易」交易計算範例

如果你已經了解上述的原理，可以前往開戶（鉅亨推薦開戶）並進行網格交易。

接下來將更進一步帶你了解實際的資金進出狀況，圖二下方表格分別為現金份數、庫存份數及獲利次數。

起初入場已先買入，這時候你的現金為 4/10、庫存 6/10 且尚未獲利。 當行情來到第二點漲一格會賣出 1/10，現金 5/10、庫存 5/10 及 1 次獲利。 行情來到第三點漲一格會再賣出 1/10，現金 6/10、庫存 4/10 及 2 次獲利。 行情來到第四點因行情下修一格，因此會買入 1/10，現金 5/10、庫存 5/10。 以此類推，行情來到最後點時，現金 5/10、庫存 5/10 及 8 次獲利。

圖二：網格交易 – 現金、庫存及獲利狀況

總結

網格交易透過自動化沿著格子依照預設的固定比例低買高賣，藉此從區間波動行情中創造穩定收益。當觸及天單時會將網格單內的庫存全部賣出，地單可設定全部觸底時停損出場，也可以續抱待反彈，待回到網格内才會繼續執行買賣。網格每次交易利潤會自動提領歸戶，本金不能部分提領，但可以隨時結束整個網格交易，最慢 2-3 分鐘本金歸戶。