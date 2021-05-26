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〈美股盤後〉能源股領跌 道瓊連三漲後止步

鉅亨網編譯羅昀玫
能源股領跌 道瓊收黑連三紅止步。(圖片：AFP)
能源股領跌 道瓊收黑連三紅止步。(圖片：AFP)
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週二 (25 日) 十年期美債殖利率連續第四日下滑，能源股領跌之下，三大指數同步挫低，道瓊收黑近 90 點，結束連續三日的漲勢。

聯準會 (Fed) 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 週二表示，目前來說，沒有必要倉促談論縮減購債步伐，美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 可能會在未來政策會議上討論減碼量化寬鬆 (QE)，但這將取決於經濟數據狀況。

政經消息方面，美國總統拜登將其基礎建設計畫縮水到 1.7 兆美元，但共和黨參議員對於修改後的版本仍表示失望，共和黨目前計畫在週四推出新的基建計畫，規模將近 1 兆美元，希望在陣亡將士紀念日 (5 月 31 日) 前達成協議，這與白宮想法一致。

國際消息方面，週二美國白宮宣布，拜登將 6 月 16 日在瑞士日內瓦會見俄羅斯總統普丁，計畫將討論各項急迫性問題，重建美俄兩國關係。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情沒有放緩跡象，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.67 億例，死亡數突破 347 萬例，美國累計確診超過 3315 萬例，累計死亡數超過 59 萬。印度累計確診超過 2694 萬例，巴西累計確診 1612 萬例。

儘管美國國務院將日本列入第 4 級「請勿前往」的國家，週二白宮重申支持今夏東京奧運如期舉行。日本商界領袖、民眾反彈東奧聲浪越演越烈，但根據日本野村總合研究所調查顯示，東奧若停辦，日本經濟損失將高達 1.8 兆日圓 (新台幣 377 億元) 左右。

歐盟週二在世界衛生大會 (WHA) 上要求世界衛生組織 (WHO) 就中國疫情溯源調查報告訂定時間表，以定期向會員國說明進展，美國要求該調查應以透明、科學為基礎。

白宮稱，超過一半的美國成年人已接種新冠疫苗，距離拜登設定的「7 月 4 日美國獨立日假期前能達 70% 接種率」目前提前了六週。

週二 (25 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數下跌 81.52 點，或 0.24%，收 34,312.46 點。
  • 標普 500 指數下跌 8.92 點，或 0.21%，收 4,188.13 點。
  • 那斯達克指數下跌 4.00 點，或 0.03%，收 13,657.17 點。
  • 費城半導體指數上漲 11.69 點，或 0.37%，收 3,134.67 點。
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標普 11 大板塊有 5 大板塊收紅，非必需消費品、房地產和通訊服務板塊領漲，能源、公用事業和金融板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅蘋果收黑。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.16%；臉書 (FB-US) 上漲 0.97%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.078%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.43%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.37%。

道瓊成分股漲跌互見。波音 (BA-US) 上漲 1.39%；默克 (MRK-US) 下跌 1.94%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 1.04%；安進 (AMGN-US) 下跌 2.32%；旅行家 (TRV-US) 下跌 1.37%；開拓重工 (CAT-US) 跌 0.81%。

費半成分股多收高。應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.17%；美光 (MU-US) 下跌 2.01%；AMD (AMD-US) 漲 0.54%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.16%；NVIDIA (NVDA-US) 漲 0.23%；高通 (QCOM-US) 漲 0.63%。

台股 ADR 齊揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.57%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.26%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.21%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.49%。

個股消息

加密交易所營運商 Coinbase (COIN-US) 暴漲 7.59% 至每股 242.41 美元。摩根大通分析師將 Coinbase 評級設為「增持」，研判 Coinbase 從加密貨幣市場的持續增長中獲益。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 0.29% 至每股 604.69 美元。特斯拉週二宣布在中國建立一座數據中心，作為實現汽車數據本土化的媒介，試圖緩和中國政府對數據安全疑慮。

Moderna (MRNA-US) 上漲 3.10% 至每股 169.26 美元。該公司表示，在一項針對 12 歲至 17 歲青少年的研究中，其新冠疫苗有效性達 93% 至 100%，並宣布計劃下月初向美國食品藥物管理局 (FDA) 提交緊急使用申請。

阿斯特捷利康 (AZN-US) 下跌 0.97% 至每股 56.91 美元。阿斯特捷利康周二午盤宣布將發行 70 億美元的公司債。

日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.26% 至每股 7.77 美元。封測大廠日月光投控週二傳出第三季將會調漲價格，主要反映供不應求並反映原物料價格上揚。日月光對此消息表示不予置評。

聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.21% 至每股 9.01 美元。聯電宣布與三星與高通在內等 8 家客戶，透過預付訂金的新模式，確保長期產能，以擴充南科 12 吋廠 Fab 12A P6 廠區產能。

經濟數據

  • 美國 3 月 FHFA 房價指數年增率報 13.9％，前值自 12.2％上調至 12.4%
  • 美國 3 月 FHFA 房價指數月增率報 1.4%，預期 1.4%，前值自 0.9% 上調至 1.1%
  • 美國 3 月 S&P 20 大城房價指數年增率報 13.3%，前值 11.9%
  • 美國 3 月 S&P 20 大城房價指數月增率報 1.6%，前值 1.17%
  • 美國 4 月新屋銷售年化總數報 86.3 萬戶，預期 95 萬戶，前值 91.7 萬戶
  • 美國里奇蒙 Fed 5 月製造業指數報 18.0，預期 19.0，前值 17.0
  • 美國 5 月諮商會消費者信心指數報 117.2，預期 120.0，前值 117.5

華爾街分析

週二消費者信心指數低於預期。投行 Jefferies 稱，近幾個月來，消費者通膨預期升高，可能也降低了他們對未來購買力的態度。

Evercore ISI 投資組合策略主管 Dennis DeBusschere 表示，經濟數據仍是波動的，在人們應對疫情結束以及不確定性時，這應該在意料之中。

儘管週二能源股下滑，華爾街分析師仍看好包括能源股在內對經濟敏感的週期性類股。富國銀行表示，2022 年強勁增長，加上利率溫和上升，對工業、材料和能源而言，預告著良好的發展。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主
 

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