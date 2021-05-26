科技業反壟斷開新戰場 華盛頓特區檢察長對亞馬遜提起訴訟

繼谷歌、臉書與蘋果後，科技業反壟斷訴訟戰又開啟新的戰線，華盛頓特區檢察長周二 (25 日) 宣布對亞馬遜 (AMZN-US) 提起訴訟，指控這家電商巨擘提高消費者商品價格並打壓創新。

這是美國第一起針對亞馬遜的反托辣斯訴訟，也是去年至今美國政府提出第 6 起類似的訴訟。儘管美國政府很可能對亞馬遜在內的科技業採取進一步行動，但亞馬遜周二股價並未因此受波及，收盤仍小漲 0.43%， 以 3259.05 美元作收。

華盛頓特區檢察總長 Karl Racine 對亞馬遜提起訴訟，他表示，亞馬遜的第三方賣家政策禁止在競爭對手的平台上以較低的價格提供產品，有刻意哄抬價格的嫌疑，讓亞馬遜擁有壟斷力量。

Racine 說，亞馬遜正在提升市場上的主導地位，並非法降低其他平台與亞馬遜爭搶市占率的能力。亞馬遜阻止第三方賣家在外銷售的政策，意味著亞馬遜向賣家的收費等同於賣家在亞馬遜與其他平台的產品開價總和。Racine 是美國聯邦貿易委員會 (FTC) 主席的可能提名人選。

亞馬遜發言人隨後回應表示，賣家得以在亞馬遜平台自由訂價，亞馬遜為提供最廣泛低價商品感到自豪。而 Racine 的訴求將迫使公司訂出更高的商品價格，這有違反托辣斯法的核心目標。

亞馬遜第三方賣家 2019 年曾透露，亞馬遜迫使他們提高沃爾瑪等其他網站的價格。如果被亞馬遜查到同樣商品在其他網站較格較低，就會在亞馬遜搜尋頁面完全剔除該項商，而商家大部分銷售正是來自搜尋葉面。雖然一些賣家想拓展其他平台以增加銷量，卻遭亞馬遜的政策阻止，無法在其他地方以更低的價格吸引消費者。

除了亞馬遜，去年臉書 (FB-US)、谷歌 (GOOGL-US) 也遭到州和聯邦官員提起反壟斷訴訟，眾議院一項調查則指控兩家公司、亞馬遜和蘋果都濫用在網路市場中的主導地位。

目前加州和紐約的司法部長以及 FTC 持續調查亞馬遜，而司法部也正在調查蘋果 (AAPL-US)。

即使對企業遭遇反壟斷訴訟，但這類案件曠日廢時且獲勝機率低，例如美國司法部針對谷歌的案件要等到 2023 年才開始審判。