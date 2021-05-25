富邦集團捐2300萬元攜手抗疫 雙北防疫專戶各千萬元、臺大醫院300萬元

近期台灣本土新冠疫情日益嚴峻，每日確診案例居高不下，目前全國已升級至第三級警戒，且因確診案例多集中於臺北市及新北市，雙北醫療院所負荷加重，不僅位在第一線的醫護人員疲於奔命，更面臨防疫物資短缺的困境。對此，富邦集團今 (25) 日晚間宣布，捐贈臺北市政府、新北市政府防疫專戶各新台幣 1000 萬元，並捐贈臺大醫院新台幣 300 萬元支援醫護人員隔離費用，共計捐贈 2300 萬元，希望提供前線防疫及醫護人員更溫暖的支援，攜手協助台灣共同抵禦新冠肺炎疫情。

富邦集團董事長蔡明忠表示，隨著新冠肺炎疫情逐日升溫，台灣的防疫資源和醫護人力更加吃緊，秉持著「同島一命、團結抗疫」的精神，富邦集團將捐款臺北市政府、新北市政府防疫專戶各新台幣 1000 萬元，全力協助第一線醫療防疫人員及受疫情影響的長照機構、弱勢家庭。也期盼藉由我們的拋磚引玉，號召更多資源與力量，共同投入對抗疫情。

富邦金控董事長蔡明興表示，除了捐助目前疫情嚴峻的雙北市防疫專戶各 1000 萬元對抗疫情，有感於第一線醫護人員的辛勞，富邦集團也捐贈臺大醫院新台幣 300 萬元支援醫護人員的隔離費用，扮演前線醫護人員的支持後盾。對抗來勢洶洶的疫情，富邦期望能為抗疫盡一份力量，與社會大眾一起同心協力，共度難關。

富邦集團長期致力於落實企業社會責任，並積極傳遞正向力量、實踐正向關懷。面對這波疫情，富邦盼能成為社會堅實的後盾，為相關團體提供支援與協助，也期望匯聚社會各界的力量，讓大家攜手幫助台灣挺過疫情。