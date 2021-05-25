橘子進軍網路文學與漫畫市場 攻IP生態圈

橘子集團 (6180-TW) 今 (25) 日宣布「文學星」正式上線，與將成立的「漫畫星」聯手並進，盼能透過集團在 beanfun! 平台、遊戲、電商、金流、影視音製作、OMO 策展品牌、海內外通路上的優勢佈局，為台灣原創作品打造前所未有的內容 IP 生態圏。

橘子集團近年來持續支持原創內容，觸角深入遊戲、動畫、電影、影視節目及新媒體等領域，剛於 beanfun! 登場的「文學星」即為橘子集團籌備已久、進軍原創內容市場的首發之作，第一階段即與國內知名網路文學平台城邦集團旗下 POPO 原創市集、及尖端集團原創星球等合作，引進上百部原創小說。

橘子表示，本季將以穩定系統及優化閱讀體驗為目標，預計第三季與策略夥伴合推大型徵稿活動，並積極推動跨界合作專案，進一步探索故事 IP 新價值。

橘子集團同時看好台灣漫畫圖像創作者的潛力，也盼為台漫產業開啟創新營運模式，決定將「漫畫星」原本於第四季進行佈署的排程提前，在已有千萬流量的 beanfun! 系統下，打造全新漫畫平台「漫畫星」，最快將於今年 10 月正式上線。

「文學星」及「漫畫星」編輯、開發及營運團隊現已到位，另一方面，橘子將善用集團的大數據挖掘能力，結合完整數位閱讀資料，做為未來策劃新內容的強力佐證，也將是協助 IP 轉化價值的重要基石。

此外，橘子強調，將充份運用幾十年來在遊戲、電商、金流、影視音製作、OMO 策展品牌、海內外通路… 累積的實力及資源，聯合各領域夥伴之力，加速啟動台灣網路文學及漫畫多元商轉可能性，如自 2019 年推出的「beanfun! 貼圖投稿平台」，一起幫台灣內容生態創造更好的生長環境。

展望下半年，橘子集團將按照原計劃，陸續嘗試多項跨界專案，包括以自製手遊「便利商店口袋版」為主題的原創漫畫徵件、與來自出版社及音樂廠牌的合作夥伴共同製作案、開發原創圖像商品、也將跨足 vtuber 領域，多箭齊發，除鞏固橘子集團的 IP 陣容，更期待打造出台灣第一個跨領域的超級 IP。