關注焦點：

周二：美國 5 月消費者信心指數 (22：00)

美國 4 月新屋銷售 (22：00)

周三：紐西蘭議息 (10：00)

周四：美國 4 月耐用品訂單 (20：30)

美國第一季 GDP 修正 (20：30)

周五：美國 4 月個人所得 ‧PCE 物價指數 (20：30)

美國 4 月商品貿易 (20：30)

美國 5 月密西根大學消費者信心指數終值 (22：00)

今日重要經濟數據：

14：00 德國第一季國內生產總值 (GDP) 季率修正值 ‧ 預測 - 1.7%‧ 前值 - 1.7%

14：00 德國第一季國內生產總值 (GDP) 年率修正值 ‧ 預測 - 3.0%‧ 前值 - 3.0%

14：00 英國 4 月扣除國有銀行的公共部門淨借款 ‧ 預測 320 億 ‧ 前值 280.05 億

14：00 英國 4 月公共部門淨借款 ‧ 前值 272.71 億

14：00 英國 4 月公共部門收支短差 ‧ 前值 192.25 億

16：00 德國 5 月 IFO 企業景氣指數 ‧ 預測 98.2‧ 前值 96.8

16：00 德國 5 月 IFO 企業現況指數 ‧ 預測 95.5‧ 前值 94.1

16：00 德國 5 月 IFO 企業預期指數 ‧ 預測 101.4‧ 前值 99.5

18：00 英國 5 月 CBI 零售銷售差值 ‧ 預測 30‧ 前值 20

20：00 美國 4 月建築許可年化總數修正值 ‧ 前值 176 萬戶

20：00 美國 4 月建築許可年化月率修正值 ‧ 前值 + 0.3%

21：00 美國 3 月 FHFA 房價月率 ‧ 前值 + 0.9%

21：00 美國 3 月 FHFA 房價年率 ‧ 前值 + 12.2%

22：00 美國 5 月消費者信心指數 ‧ 預測 119.4‧ 前值 121.7

22：00 美國 4 月新屋銷售年化總數 ‧ 預測 97.0 萬戶 ‧ 前值 102.1 萬戶

22：00 美國 4 月新屋銷售年化月率 ‧ 前值 + 20.7%

XAU 倫敦黃金 - 美元跌勢稍緩，警剔反撲風險

美元指數近兩個月的下跌，至上周低見 89.65，整體而言上周多日下探 89.60 水平但亦未有下破，故留意若美元可繼續守住此區，或見有重新走穩的傾向。當前焦點是一道下降趨向線形成的阻力位於 90.30，突破料見較明顯的反撲。以自 3 月 31 日高位 93.44 的累計跌幅計算，38.2% 的反彈幅度看至 91.30，50% 及 61.8% 分別為 91.70 及 92.10 水準。至於向下較大支持參考 1 月低位 89.21 以至 2018 年 2 月的低位 88.25。

倫敦黃金方面，金價自三月底持續走高，至上周曾高見 1889 美元，在不足兩個月累計已錄得逾 210 美元升幅。當前金價在 1900 美元關口前或會稍遇阻力，至上周五更回撤至 1880 水準附近，而 RSI 及隨機指數已自超買區域回落，需慎防金價升勢或稍作緩止。支持位先會回看 1862，下一級見於 1850 水準，在上周金價亦在此區上方止跌回升，但若後市跌破此區，或見調整壓力加劇；較大支撐看至 200 天平均線 1843 以至 1820；另外，以最近一輪升幅計算，38.2% 的回調幅度會看至 1809 美元。至於上方阻力除了 1900 關口，較大阻力看至 1920 以至 1932 美元。

SPDR Gold Trust 黃金持有量：

5 月 10 日–1,025.15 噸

5 月 11 日–1,025.15 噸

5 月 12 日–1,025.15 噸

5 月 13 日–1,024.28 噸

5 月 14 日–1,028.36 噸

5 月 17 日–1,035.93 噸

5 月 18 日–1,035.93 噸

5 月 19 日–1,031.27 噸

5 月 20 日–1,037.09 噸

5 月 21 日–1,042.92 噸

5 月 24 日–1,046.12 噸

5 月 24 日上午定盤價：1876.85

5 月 24 日下午定盤價：1880.15

倫敦黃金 5 月 25 日

預測早段波幅：1874 – 1882

阻力位：1888 – 1893 – 1905

支持位：1868 – 1856 – 1840

XAG 倫敦白銀 - 銀價下探趨向線支撐

倫敦白銀方面，同樣在圖表可見 RSI 及隨機指數正自超買區域回落，而這一段升勢形成一上升趨線位於 27.20 美元，故需留意若後市跌破此區，將見銀價傾向陷入回調階段。以黃金比率計算，38.2% 的回調幅度為 26.88，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則為 26.30 及 25.70 美元。阻力位預估在 28.30，下一級看至 28.75 以至 29 美元關口。

iShares Silver Trust 白銀持有量：

5 月 10 日–17,590.32 噸

5 月 11 日–17,538.38 噸

5 月 12 日–17,538.38 噸

5 月 13 日–17,598.97 噸

5 月 14 日–17,598.97 噸

5 月 17 日–17,598.97 噸

5 月 18 日–17,780.75 噸

5 月 19 日–17,780.75 噸

5 月 20 日–17,821.15 噸

5 月 21 日–17,878.85 噸

5 月 24 日–17,936.56 噸

倫敦白銀 5 月 25 日

預測早段波幅：27.55 – 27.75

阻力位：28.05 – 28.20 – 28.65

支持位：27.25 – 27.00 – 26.80

EUR 歐元 - 歐元區間盤整，醞釀調整風險

美元兌一籃子主要貨幣周一守在近三個月低位，因對全球經濟強健復甦的押注持續支持風險貨幣，美元指數徘徊在 90 關卡附近，稍為脫離上周五觸及的三個月低位 89.65。因對全球經濟前景的樂觀情緒升溫，美元在過去兩個月一直回落。市場人士關注定於周五公布的美國個人消費支出 (PCE) 和通脹數據，以了解是否有警訊顯示美國通脹可能加速，並迫使美國聯邦儲備理事會 (FED) 調整政策。

歐元兌美元方面，匯價自三月低於 1.1702 低位反覆走高，至上周三升見 1.1244，累計上漲約 4.5%，但之後維持著盤整走勢；向上明顯於 1.2250 附近受阻，若歐元終可破位才見開展另一升浪，上望延伸阻力看至 1.2350 水平，進一步將看至 1.25 關口。不過，圖表見 RSI 及隨機指數正自超買區間下調，故若到本周仍一再未能向上突破的情況下，歐元兌美元很大機會將出現調整，可留意近月以來持續守穩著的 25 天平均線，本月兩度險守此指標，目前位於 1.21 水平，若此區失守，料見歐元有較顯著的沽壓。黃金比率計算，38.2% 的回調幅度在 1.2035，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度分別為 1.1975 及 1.1910 水準。

預估波幅：

阻力 1.2250* – 1.2350 – 1.2500

支持 1.2100* - 1.2035 - 1.1975

JPY 日圓 - 升息預期弱化，美元維持承壓

美元兌日圓走勢，近一浪的升勢匯價再次停步於 110 關口之下，而圖表亦見 RSI 及隨機指數正自超買區域維持下行，可望美元兌日圓續有下試壓力。支持關鍵將會直指上月低位 107.46，需留意由於匯價在近兩個月已盤整在高位區間，故若失守此頸線位置，料將加劇沽壓。以年內的累計升幅計算，38.2% 的調整幅度為 107.75，擴展至 50% 及 61.8% 則為 106.75 及 105.75。較大支撐參考 2 月低位 104.40。至於向上較大阻力預估在 111 以及去年高位 112.21。

預估波幅：

阻力 110.00 –111.00 - 112.21

支持 107.75 –106.75 – 105.75 – 104.40

GBP 英鎊 - 英鎊傾向呈雙頂回落

英鎊兌美元方面，可留意 2 月觸高 1.4235，故或許當前正形成一組雙頂型態。再者，圖表亦見 RSI 及隨機指數剛自超買區域回落，或見英鎊有進一步下試風險。黃金比率計算，38.2% 的調整幅度為 1.40，擴展至 50% 及 61.8% 則為 1.3940 及 1.3875 水平。向上較大阻力預估在 1.4380，下一級看至 1.45 水準。

預估波幅：

阻力 1.4235* – 1.4380 – 1.4500

支持 1.4000 – 1.3940 - 1.3875

CHF 瑞郎 - 瑞郎升勢暫見緩止

美元兌瑞郎方面，近日低位持於 0.8950 附近，圖表見 RSI 及隨機指數已橫盤超賣區域多時，預料短線美元兌瑞郎短期有回升傾向。下方支持先參考 0.8870 以至 1 月低位 0.8754，下一級看至 0.86 水平。至於上方阻力將留意 0.9050 及 0.91 水準，較大阻力看至本月早段受制的 250 天均線，目前位於 0.9125，下一級料為 0.9240 水平。

預估波幅：

阻力 0.9050 - 0.9100* – 0.9125– 0.9240

支持 0.8950 - 0.8870 – 0.8754 – 0.8600

AUD 澳元 - 就業數據勉力支撐澳元

澳元兌美尚見守著 0.77 水準，圖表見 RSI 及隨機指數走低，MACD 指標亦已告下破訊號線，可望澳元仍呈下試傾向，下方支持繼續留意 0.77 水準，此區同時亦為 50 天平均線，倘若明確破位，可望澳元將開展新一輪跌勢，較大支持位看至 0.7580 水準，進一步關鍵在 250 天平均線 0.7410 水準。上方阻力則預估在 0.7820 以至 0.79 水平。

預估波幅：

阻力 0.7820 – 0.7900 - 0.8000*

支持 0.7700 – 0.7580 – 0.7410

NZD 紐元 - 紐元續見受阻 0.73 關

紐元兌美元方面，技術圖表可見，RSI 及隨機指數均均已自超買區域回落，而 MACD 指標下破訊號線，若再而跌破近月險守著的 50 天平均線 0.7140 水平，料紐元兌美元將會迎來新一浪下跌走勢。以自今年 3 月低位 0.6944 起始的累計漲幅計算，38.2% 的調整幅度為 0.7165，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度將會分別看至 0.7125 及 0.7080 水平。較大支持料為 200 天平均線 0.6990 水準。阻力位回看 0.73 關口，上周初已曾上探亦未能明確破位，至上周高位亦僅可觸及 0.7271；較大阻力看至 0.7390 以至 3 月高位 0.7463。

預估波幅：

阻力 0.7300 – 0.7390 – 0.7463

支持 0.7140 – 0.7125 - 0.7080 - 0.6990

CAD 加元 - 加元受制 1.20 關口，短期或見回調風險

美元兌加元走勢，縱然美元兌加元在上周二創出六年低位，但匯價暫見仍繼續守在 1.20 關口上方，圖表可見 RSI 及隨機指數自月初以來已自超賣區域有初步回升跡象，MACD 指標更剛上破了訊號線，故若匯價本周仍可持穩於 1.20 關口之上，可望美元兌加元傾向重新走穩。向上阻力先會回看 1.2150 及 25 天平均線 1.2235 水準，關鍵則預料為 100 天平均線，上月匯價曾力試此指標亦未可突破，目前處於 1.2535 水平。而下方支撐繼續留意 1.20 關口以及 200 個月平均線 1.1680 水準。

預估波幅：

阻力 1.2150 - 1.2235 - 1.2535

支持 1.2000* – 1.1680

CL 紐約期油 - 油價稍呈走穩，對伊朗原油重返市場的擔憂緩解

油價周一上漲，受助於新冠疫苗接種推動的需求增長，使交易員樂觀認為，市場可以吸收如果西方與德黑蘭的談判導致制裁被解除而湧入市場的伊朗石油供應。印度新冠死亡人數下降，也增強了未來幾周石油需求可能上升的預期。7 月美國原油期貨收報每桶 66.05 美元，上漲 2.47 美元，漲幅 3.9%。

技術圖表所見，油價近月頂部位於 67 美元，預料未有突破此區位置之前，油價傾向處於低位盤整走勢。較大阻力料為 68 以至 70 美元關口。支持位則預估在 63.60 及 61.50 美元，下一級看 60 美元關口。

預估波幅：

阻力 67.00 – 68.00 – 70.00

支持 63.60 – 61.50 – 60.00

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)