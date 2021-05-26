電動車、綠能需求旺 礦商卻不願擴產 科技金屬供不應求恐成新常態

經濟自疫情中復甦帶動大宗商品價格狂飆，也推升原物料業者獲利表現，然而許多礦商並未趁著大賺的時刻進一步投資新開發項目，市場擔憂在綠能需求快速成長下，銅、鈷等金屬未來可能短缺。

華爾街日報 (WSJ) 報導，分析人士表示，在電池、電動車和風力發電機製造商需求不斷增加的情況下，鈷、銅和鋰等所謂的科技金屬將面臨特別大的供給缺口。供應緊張除了拉高價格，可能也會拖慢各國減少碳排放的計畫。

英美資源集團 (Anglo American) 財務長 Stephen Pearce 表示：「我們開始看到關鍵金屬，如銅、鉑族金屬出現供給緊縮，這些礦商幾乎沒有新的供給可以填補缺口。」

Pearce 表示，礦商必須不斷進行投資，以維持資源儲備，並耗時多年才能完成新礦場。

礦業支出未能跟上需求，預計將導致許多資源短缺。分析師預估今年幾大多元化礦商的資本支出將下降 6%，銅礦產業的資本支出將下降 10%。

高盛也預測，2030 年銅的總需求將成長 40%，其中綠能領域需求將成長 9 倍，進一步使供應短缺擴大至 820 萬噸。

即使銅價在過去一年價格有所回升，但礦商並未投資開發新礦場。加拿大皇家銀行表示，以目前金屬價格計算， 力拓、必和必拓、英美資源集團和嘉能可去年的息前稅前折舊攤銷前淨利 (EBITDA) 總計達到 1400 億美元。相比之下，2015 年金屬價格接近低谷時，總 EBITDA 僅 440 億美元。

大型礦商去年 EBITDA(圖: Liberum)

目前礦商已經在某些領域進行投資，特別是鐵礦砂市場。不過，多數業者重點仍擺在發放股利上。

據 Liberum 數據，去年全球 45 家大型礦商資本支出成長 30%，達到 750 億美元，同時現金股利增長近一倍，達到 661 億美元。Liberum 表示，這樣的資本支出比 2012 年大宗商品多頭結束時還短少三分之一，而股利卻增加 125%。

礦商資本支出與股利支出變化 (圖: Liberum)

CQS New City 基金經理人 Robert Crayfourd 表示，投資人對上一個原物料熊市仍歷歷在目，當時便是因新產能引發供給過剩，原物料價格崩跌，這使投資人更為謹慎。

為何礦商投資意願低?

必和必拓執行長 Mike Henry 則表示，礦業的資本原則，以及多年來勘探成功率下滑，都意味著業者對於滿足市場需求而投資高品質開發的項目愈來愈減少。

巴瑞克黃金 (Barrick Gold) 執行長 Mark Bristow 說，投資人對股利的要求很高，因此產業寧願維持現狀。

分析師預計，若大宗商品價格保持上漲，礦商仍會提高新開發項目的投資意願，但由於新礦山通常需要 10 至 15 年的開發，如此恐影響各國政府減少碳排放的計畫。

國際能源總署 (IEA) 表示，為實現 2015 年巴黎氣候協定目標，2040 年綠能所需的關鍵金屬供給必須增為目前的 4 倍。2030 年現有礦山和開發中項目的預期供給只能滿足鋰、鈷需求的一半。兩金屬都是電動車和電池的關鍵金屬。

加拿大皇家銀行分析師 Tyler Broda 表示，這意味著脫碳的成本可能會超出目前的估計，並在一段時間內成為結構性通膨的主因之一。