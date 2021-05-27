〈能源盤後〉美原油汽油庫存均下降 支撐原油上漲

週三 (26 日) 交易， 原油期貨價格上漲，係因美國石油庫存全面下降帶來的支撐力，超越了對伊朗石油預期返回全球市場的擔憂。

ClipperData 商品研究主管 Matt Smith 表示，「本週庫存報告滿堂彩，支撐了價格。」

「由於出口持續強勁，煉油廠活動增加，以及進口量減少，原油庫存適度下降。汽油和蒸餾油隱含需求上升，促使兩者庫存均下降。」

EIA 週三公布，上週 (5/21 止) 美國原油庫存減少 170 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週原油庫存下降 220 萬桶，而 API 週二晚間公布上週原油庫存下降 43.9 萬桶。

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 14 美分或近 0.2%，收每桶 66.21 美元。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 22 美分或 0.3%，收每桶 68.87 美元。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 24 美分或近 0.4%，收每桶 68.73 美元。

EIA 報告也顯示，上週汽油庫存下降 170 萬桶、蒸餾油庫存下降 300 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週汽油庫存下降 70 萬桶、蒸餾油庫存下降 160 萬桶。

6 月交割的汽油期貨價格上漲近 1.6%，收每加侖近 2.15 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.5%，收每加侖近 2.05 美元。

EIA 報告也顯示，俄克拉荷馬州庫欣儲油中心上週原油庫存下降 100 萬桶。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，儘管石油基本面看漲，但伊朗石油回歸市場的前景，以及中國打擊商品投資散戶帶來的衝擊仍令人擔憂。

他指出，「中國對商品市場投機炒作『零容忍』的打擊可能短期間看跌，但可能帶來利多，因為這會降低市場流動性，這可能導致更大的動盪以及潛在的市場緊縮。」

伊朗方面，Flynn 指出，關鍵在於 OPEC + 週二會議上的決定。據報導，俄羅斯建議 OPEC + 調整其生產量，將伊朗會有更多石油返回市場這一點考量進去。

Tyche 資本顧問公司管理夥伴 Tariq Zahir 預期，在具有市場影響力的 OPEC + 會議得到任何有關解除伊朗制裁的消息之前，原油價格將一直在窄幅區間內交易。

Zahir 指出，伊朗有大量的浮動儲存石油，「對制裁有任何放鬆都可能會讓更多石油挹注市場。我們也必須觀察沙烏地阿拉伯的作為，倘若制裁真的放鬆，沙國若降價也不意外，尤其是對亞洲降價，以維持或甚至提高市場份額。」

Zahir 認為，OPEC + 供應增加，加上伊朗制裁解除，這些可能會讓能源價格疲弱，抵銷美國需求增加帶來的支撐。

其他能源商品交易

6 月交割的天然氣期貨價格上漲 2.4%，收近每百萬 Btu 2.98 美元。

6 月交割的天然氣期貨今年收盤屆期。