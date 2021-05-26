【Wen姐筆記】多空疆域兩軍對峙 提防周選結算莊家兩頭碰吃

台股昨日類股大玩豬羊變色，電子絕地大反攻，航海王與鋼鐵人都遇逆風，加權指數一口氣衝過季線，紮營在月線關前! 加權指數以 16595.67 點作收，成交值也沖出 5334 億元大量! 多空疆域兩軍對峙，今天又碰上周選擇權結算日，權值相關個股都得提高警覺，提防衝過頭變成對方俘虜! 周選結算莊家今天的算盤，仍是兩頭碰吃! 仍需提防震盪幅度擴大! 多空今日強弱觀察站為 16555 點。關鍵點位為 16486、16588 與 16653 點。

多頭昨日一鼓作氣突圍季線，要展現強勢，就不宜再棄守。以城池關卡來看，多頭今天重要強勢防守區為 16500 點，兩端哨站為 16486 與 16520 點。如能挺住 16555 點，多頭還有機再衝高，續往 16600 點與 16653 點挺進，16600 點兩端哨站為 16588 與 16633 點。闖過之後下一站為 16700 點，兩端哨站為 16688 與 16722 點。

但如 16486 點未能挺住，需提防回測 16444 與 16400 點城池， 16400 點兩端哨站為 16382 與 16416 點，如再棄守 16355 季線恐也難守。如回到 16200 至 16300 點原本的多空攻防區，需留意 16251 點重要據點，16300 點兩端哨站為 16279 與 16333 點，16200 點兩端哨站為 16183 點與 16222 點，如棄守需提防本波反彈行情告一段落!

台股昨日電子大反攻，但傳產遭到調節，不過以多空定位架構來看，電子主要仍是反彈，而傳產則屬於回檔。今天觀察的重點為大盤指數再多空疆域邊界，主攻部隊會是電子還是傳產? 甚至金融挺身而出? 總之這三大族群中，不宜出現二大族群同時轉弱。

多頭要再接再厲重返多方疆域，電子權值股必須續強，只要出現衝關遇壓，或露出敗象，很容易再度引來空方個別狙擊，而傳產族群如繼續回檔，回檔幅度的強弱還是觀察重點，不過如回檔過程中量縮，傳產也有機會再度成為伏兵! 總之，在兩軍多空火線附近，投資人還是得眼明手快，苗頭不對切勿戀戰! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)