Arm發表3款V9微架構 終端產品2022年問世

Arm 今 (26) 日舉辦新品發表會，共發表 3 款基於 V9 指令集的微架構，包括 Cortex-X2、Cortex-A710、Cortex-A510，台灣區總裁曾志光指出，目前與台灣、國外手機晶片大廠都有很密切的合作，預期很快就有好消息，終端產品 2022 年問世。

由於台灣近日疫情嚴峻，曾志光今日在發表會上有感而發表示，過去一年台灣防疫表現良好，不過，隨著疫情突如其來，大家逐漸調整過去習以為常的生活及工作模式，在指揮中心宣布三級警戒延長至 6 月中後，遠距生活也將成為常態。

曾志光強調，在各式各樣的生活場景中，採用大量且不同的裝置，包括手機、筆電、電視、穿戴裝置等，可連結彼此生活，而在這關鍵時刻，提升裝置的效能、效率以及安全，與眾人息息相關，也是 Arm 肩負最重要的使命。

曾志光指出，每年 5 月底都是 Arm 發表高階行動運算解決方案的重要時刻，不過，今年不只高階產品，還有主流、入門等完整解決方案，包括 CPU、GPU、System IP 等，可讓生態系夥伴在產品設計、定位、價格帶，具備高度彈性自由，更快速因應市場區隔。

Arm 此次推出全新 CPU Cortex-X2，也是首顆基於 Arm V9 架構的旗艦 CPU，相較 Cortex-X1，效能可提升 16%，機器學習效能提升兩倍，至於大核 Cortex-A710 則較前一代 Cortex-A78，效能增加 10%，能源效率提升 30%，可強化智慧型手機的電池續航力。

Arm 也間隔四年後，再度推出新款小核 Cortex-A510，除了採用全新微架構打造，也相較 Cortex-A55，提升 35% 效能、20% 能源效率，以及 3 倍機器學習效能，效能表現更直逼 Arm 前一代大核，可用於智慧型手機的叢集運算架構、家庭設備與穿戴裝置。