不受疫情衝擊 去年我併購交易突破百億美元 年增47%

去 (2020) 年受新冠肺炎疫情影響，台灣併購交易件數降至 76 件，較前年 85 件減少 1 成，但整體併購金額卻突破百億美元，來到 105.92 億美元，年增幅 47%，預估今年隨著疫苗施打、貨幣寬鬆加持下，併購市場可望繼續活絡。

資誠聯合會計師事務所、普華國際財務顧問公司與台灣併購與私募股權協會共同籌備《台灣併購白皮書》今年邁入第七年，根據最新的白皮書資料，去年併購案件雖然縮水，但交易金額卻逆勢增加，突破百億元。

統計顯示，去年台灣併購交易動能主要來靠科技業挹注，主因在於美中貿易衝突，供應鏈轉型升級及創新技術推動下，推升台灣企業除持續投入有機增長的模式，並透過同業整併與海外收購關鍵技術擴大布局。

統計指出，前 10 大交易中有 8 筆併購交易與科技產業有關，同時有多筆超過美金五億元的大額交易案，包括環球晶併購世創、可成出售中國泰州廠予藍思科技、富邦金收購日盛金及和碩收購鎧勝 - KY 等，成為推動台灣去年併購交易市場的主要動力。

富采投資控股股份有限公司董事長李秉傑指出，美中貿易戰使科技產業的競爭態勢及供應鏈產生顯著改變，未來的競爭格局將會是聯盟與聯盟、供應鏈與供應鏈之間的競爭，台灣科技產業需要為未來 5 至 10 年作布局規劃，才能在市場與各國大廠競爭。