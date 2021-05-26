〈國內疫情升溫〉群聯新人延後到職 將依天數補償薪資

隨著台灣近來疫情升溫，不少科技大廠徵才計畫取消或延後，新人報到時程也受影響，群聯 (8299-TW) 近期就傳出，儘管新人延後到職，公司也將依天數補償薪資，公司也證實確有此事。

網友在 PTT 發文指出，原預計 5 月中在板橋 P 公司到職，但由於疫情爆發，報到日延後兩周，後續則接獲人資部通知，將依延後天數補償薪資，讚嘆大公司氣度不一樣。

群聯為全球記憶體控制晶片大廠，近期隨著記憶體市況熱絡，加上半導體整體產能吃緊，價格陸續調漲，4 月營收不僅創歷史第三高，達 50.91 億元，月減 1.57%，年增 42%，前 4 月累計營收也創同期新高，達 179.79 億元，年增 9.32%。

群聯董事長潘健成指出，全球半導體產業供應鏈產能緊張的狀況，短期內尚未看到趨緩徵兆，且上下游供應商出現 Open Price 的交易方式，意即先下單確認產能，出貨前再依據市場供需狀況調整出貨價格。

潘健成表示，為滿足全球夥伴與客戶的穩定交貨承諾，也被迫接受在此非常時期所衍生的交易模式。展望未來，將持續努力與供應商協調產能，也盼與全球的夥伴與客戶，共同攜手度過這波半導體超級景氣循環週期。