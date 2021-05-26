〈國內疫情升溫〉本土疫情燒到證券業 元富證有員工確診

本土疫情不斷擴散，不僅多家金控、銀行和人壽業者陸續證實有員工確診，新光金控 (2888-TW) 旗下元富證券今 (26) 日指出，接獲通知證實有員工確診新冠肺炎，為證券業首例。

元富證說明，該確診員工為內勤同仁，業務範疇相對單純，不會接觸到客戶，該員目前已依衛生主管機關指示進行相關處置，並已通報證券主管機關， 同時，該員工所屬單位全面清潔消毒，並要求與該員工互動過的員工全部居家辦公，而其他員工則須加強自主健康管理，採最低人力運作。

元富證在此事件之前，已啟動異地及居家辦公、上班分流、全時佩戴口罩、量測體溫、5 人以上視訊會議、減少人員移動、落實實聯制、加強公用區域清潔消毒、暫停開放營業大廳等人員健康管理、營業場所衛生管理，以及營運不中斷等相關防疫措施。

元富證強調，將配合疫情指揮中心，以客戶及同仁的健康安全為最優先考量，嚴格落實防疫、採取滾動式應變，確保各單位營運正常。

目前金融業員工染疫不斷攀升，除了最新公布的元富證券，包括國泰金、富邦金、國泰世華銀行、中信銀行、合庫銀行、安泰銀行、永豐銀行、新光銀行、華南銀行、玉山銀行、第一銀行、星展銀行、遠東銀行、台灣銀行、彰化銀行、凱基銀行、日盛銀行，以及台灣人壽、國泰人壽、富邦人壽、中國人壽等，均已有員工確診。