〈國內疫情升溫〉新增11死、本土+校正633例 實施加強版三級警戒

國內新冠肺炎今 (26) 日新增 302 例本土確診、校正回歸 331 例，總計達 633 例，其中 11 例個案死亡。指情指揮中心指揮官陳時中宣布實施加強版三級警戒，祭出五大防疫措施，全國民眾出門強制戴口罩，違者將直接開罰，餐飲業一律外帶，所有宗教場所也暫不開放進入。

指揮中心表示，今日新增的 302 例本土病例，為 158 例男性、144 例女性，個案分布主要以新北市 152 例最多，其次為台北市 87 例，桃園市 21 例，基隆市 13 例，台中市 9 例。校正回歸個案 331 例中，為 160 例男性、171 例女性，以台北市 221 例最多，其次為新北市 102 例。

至於新增 11 例死亡個案為 9 男 2 女，年齡介於 50 多歲至 70 多歲，其中 7 人有慢性病史，9 人有萬華或其他確診個案活動接觸史，相關疫情調查持續進行中。

因應本土疫情持續嚴峻，陳時中宣布強化三級疫情警戒相關措施及裁罰規定，請全國民眾落實遵循，與政府共同嚴守社區防線。首先，民眾外出時應全程佩戴口罩，一經查獲不再勸導，逕予開罰。

第二、經公告應關閉的休閒娛樂場所，將嚴查不得營業；查獲違法營業者，對業者、現場執業人員、消費及聚會者，依法分別裁罰。第三、全國餐飲業一律外帶，賣場及超市加強人流管制，並呼籲民眾少去多買，一次購足。第四、結婚不宴客，喪禮不公祭。第五、宗教集會活動全面暫停辦理，宗教場所暫不開放民眾進入。

指揮中心提醒，外出時有飲食需求者，得在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，於飲食期間暫時取下口罩。