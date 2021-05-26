〈越南疫情嚴峻〉維持供應鏈運作 鴻海等八家企業最快本週五有條件復工

亞洲疫情升溫，越南因應新冠肺炎 (COVID-19) 上周二 (18 日) 封鎖北部工業園區，當地疫情仍相當嚴峻，根據越南媒體報導，政府有意讓部分工廠在符合防疫規範條件下，自本周五 (28 日) 重啟復工，首波復工名單包含鴻海 (2317-TW) 在內等 8 家汽車、電子零組件等廠商。

經濟部投資處轉述駐外單位回覆，越南當地疫情仍相當嚴峻，光昨 (25) 日就新增 447 例新冠病例，且集中在北寧省、北江省等工業區密集省分。

根據越南媒體報導，北江省政府計畫逐步恢復開放四個工業園區，並確保製造業繼續發展，勞工權益、供應鏈不受影響，包含汽車零件廠 Sanwa Vietnam，鴻海旗下電子零件商 Fuhong Precision Component(Bac Giang)、New Wing Interconnect Technology 等 8 家廠商，可望在本周五 (28 日) 逐步恢復營運。

不過，當地政府為避免疫情再次擴大，提出嚴格復工規定，包含企業員工復工前需隔離至少三天，且需提出採檢兩次的陰性報告，同時企業需提供車輛載送員工。

另外，當地政府也規定，復工後一個月內，企業需每周對員工進行一次採檢，之後若疫情仍未得到控制，企業需在每月 15 日前隨機對至少 10% 員工進行採檢測試，新進員工則需要在兩週內進行兩次採檢陰性。