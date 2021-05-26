茂林-KY捐贈百套插管防護箱助防疫 全年看旺四大產品

國內疫情升溫，導光板廠茂林 - KY(4935-TW) 今 (26) 日宣布，將再捐贈 100 套插管防護箱給新北市雙和醫院，共同協助防疫，營運方面，茂林看好今年四大產品都可望維持成長，第 2 季隨著電視、筆電新品放量出貨，營運不看淡。

茂林表示，國內本土疫情急遽升溫，醫護人員站在防疫最前線成受疫情、身心雙重壓力，繼去年疫情爆發初期，茂林依花蓮門諾醫院醫師「插管防護箱」原型圖概念加以設計、改良後，捐贈多家醫療院所數百套插管防護箱，今年再次捐贈 100 套插管防護箱給雙和醫院。

茂林指出，插管防護箱在防疫期間更顯突顯，可望協助第一線醫護人員在加護病房、開刀病房時，降低因飛沫、血液、嘔吐物等感染風險。

營運方面，茂林表示，今年除持續拓展 IT 產品、大尺寸顯示器、消費性產品、穿戴產品等四大導光應用外，也將積極布局 MiniLED、MicroLED 等新世代顯示技術，同時因應國際貿易情勢發展，提升彈性製造能力、智能製造。

茂林預期今年將投入 2.5 億元研究經費、4.5 億元資本支出，持續聚焦在新技術研發、製程自動化、智能製造等三大營運目標。