世紀鋼：風電國產化支撐未來10-15年訂單需求

世紀鋼 (9958-TW) 表示，離岸風電惠國產化政策延續，且政府宣布區塊開發容量加碼，可確保集團未來 10-15 年訂單維持一定需求。

世紀鋼表示，根據經濟部公布的離岸風電第 3 階段區塊開發草案，其中，2026 年至 2035 年共釋出 15GW，比先前預告增加 5GW，每年釋出的開發量也提升至 1.5GW。

此外，目前 RE100 與節能減碳已是全球趨勢，世紀鋼看好，綠電需求會持續強勁，加上風電國產化政策延續，均帶動離岸風電本土供應鏈訂單大增。

而在傳統鋼構業務方面，世紀鋼表示，今年國內需求優於預期，已超出現有國內鋼結構廠產能，且整體市場供需吃緊預估延續到明年，因此鋼構業務也可維持較好的利潤水準。

就世紀鋼自身來看，目前在建工程約 22 案，依各工期需求預計於 2023 年全部交付完成，另外還有台北港及台中港建案。

因應離岸風電製程及供貨，世紀鋼也針對廠區進行產線調整，桃園廠目前已足風電鋼構前端供應鏈為主；傳統鋼構則由雲林廠區為主及緬甸廠協助供貨，以滿足傳統鋼構基本供給量。

世紀鋼表示，預估未來傳統鋼結構產值占比將降至 15-20%，離岸風電相關水下基礎則可達 80-85%。