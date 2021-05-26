〈健和興法說〉國內稼動率滿載 遇缺水及疫情爆發 部分產能轉至蘇州

連接器端子廠健和興 (3003-TW) 表示，由於台灣廠區產能滿載，加上國內缺水缺電以及疫情影響，部分產能已轉移至中國蘇州廠區，至於車用晶片缺料，則未看到對出貨及新品量產影響。

健和興目前綠能 / 電工、車用產品需求強勁，彰化廠區稼動率滿載，加上台灣生產環境面臨挑戰，公司也調整部份產能至蘇州廠，且相較台灣，中國也較容易取得銅等原料。

健和興今年也推出車用新品，包含 ABS 煞車輔助系統、LED 光源模組連接器、MCU 控制器等電動車應用產品，另外，也針對電動巴士、大型充電站推出 DC 直流充電槍。

健和興表示，新品已陸續小量出貨，不過，要看到較明顯的貢獻，要等到下半年至明年陸續放量，但目前看來都沒有受到車用晶片缺貨影響，今年車用營收占比可望提升至 2 成以上。

另外，健和興也看好不斷電系統 (UPS) 應用在 5G 設備的商機，健和興表示，5G 基地台採分散式架構，小基地台將帶動對於低容量 UPS 的需求，而大型基站的佈建勢必也會需要 On-line UPS 支援，可望繼資料中心建置需求之後，帶來新一波成長動能。

以健和興三大產品營收占比來看，綠能 / 電工約 68.6%、家電 15%、車用 16.3%。