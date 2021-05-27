〈美股熱門股〉亞馬遜成強敵？連鎖藥局全嚇跌 福特砸重金發展電動車漲逾8%

傳亞馬遜設實體藥局，連鎖藥局股票全面嚇跌

商業內幕（Business Insider）周三（26 日）報導亞馬遜 (AMZN-US) 將推出實體藥局後，連鎖藥局股票全面下挫，CVS(CVS-US) 跌 1.56%、Walgreens Boots Alliance(WAB-US) 跌 4.02%、Rite Aid(RAD-US) 跌 2.49%。

知情人士說，亞馬遜目前還在評估中，至少需要花一年時間才可能會推出實體門市，未來亞馬遜藥局可能在波士頓、鳳凰城等幾個區域設點，另外也正與全食超市（Whole Foods）討論在店內設櫃位的計畫。

福特再砸 300 億美元強化電動車發展，勁揚 8.51%

福特 (F-US) 正強化電動車開發，周三宣布 4 年內在將該領域投資 300 億美元，且 2030 年以前要把電動車占銷售比率提高到四成，激勵股價大漲 8.51% 至每股 13.9 美元。

福特正努力追趕電動車製造商特斯拉 (TSLA-US)，以及其他傳統汽車製造商如通用汽車 (GM-US)、福斯集團，後兩家傳統汽車製造商都有比福特更廣泛的汽車產品，與更激進的電動化目標。通用汽車曾說，在 2035 年時只生產零碳排的汽車。

因此福特在宣布 200 億美元電動車投資計畫後，最近又傳出擬與南韓電動車電池大廠 SK Innovation 結盟組合資企業，建造兩座電池工廠，積極拓展電動車領域。

券商唱旺派樂騰後市，大漲 10.18%

派樂騰（Peloton）(PTON-US) 受 JMP 證券（JMP Securities）評為 2021 年股票最佳首選，並看好其未來展望，周三股價勁揚 10.18% 至每股 109.56 美元。

儘管派樂騰遭質疑跑步機安全問題，但該公司產品在新冠疫情期間還是領先其他競爭對手，且 JMP 證券也將其列為 2021 年的股票投資首選。

JMP 證券認為，派樂騰最近宣布新建工廠的舉動，表明有強勁需求支撐。除 JMP 證券外，派樂騰在華爾街投資機構中相當受歡迎，28 家投資機構中有 22 家給予「買入」評等。