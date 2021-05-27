貝佐斯7月5日卸下亞馬遜執行長職務 AWS負責人賈西接任

亞馬遜 (AMZN-US) 現任執行長貝佐斯（Jeff Bezos）在周三（26 日）的線上年度股東大會上宣布，將於 7 月 5 日、也就是亞馬遜創立 27 周年的這一天正式卸下職務，由旗下亞馬遜雲端服務公司 (AWS) 負責人賈西（Andy Jassy）接任。

貝佐斯在會議上說；「選擇在 7 月 5 日辭職是因為這天對我來說別具意義，亞馬遜在 1994 年的這天成立，而我辭職當天剛好整整 27 年。」

不過貝佐斯並未離開亞馬遜，未來將轉任亞馬遜董事會的執行主席，對此他表示深感榮幸，並且會把重點放在新產品與新計畫上。

貝佐斯也說，卸任後將會在環保基金貝佐斯地球基金（Bezos Earth Fund）、太空探索企業藍色起源（Blue Origin）、亞馬遜首日基金（Amazon Day 1 Fund）以及華盛頓郵報（The Washington Post）等投注更多心力。

貝佐斯列出一些新任執行長賈西要接手的亞馬遜新計畫，包括遠程醫療服務 Amazon Care，以及衛星互聯網柯伊伯計畫（Project Kuiper）。

在股東大會上，貝佐斯也被問到亞馬遜因其電商領域龐大的業務規模，遭哥倫比亞特區總檢察長指控有違反壟斷法。

貝佐斯回應說：「不管任何行業，所有新公司都會面臨成熟企業的競爭挑戰。零售業是一個非常健康的產業，遠不及『勝者全拿』的局面。」