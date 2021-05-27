〈貴金屬盤後〉黃金收高於1900美元阻力點 今年轉正上漲

週三 (26 日) 交易， 黃金期貨價格上漲，收高於幾週以來一直被視為阻力點的價格之上，且今年迄今轉為漲幅，顯示近期內黃金看漲的前景。

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「對通膨的擔憂情緒和公債殖利率下降，持續給予黃金力量。」

6 月交割的黃金期貨價格上漲 3.20 美元或 0.2%，收每盎司 1901.20 美元，續創 1 月 7 日以來最活躍黃金期貨的最高收盤價。

8 月交割的黃金期貨價格上漲 3.30 美元或 0.2%，收每盎司 1903.80 美元，8 月黃金同屬交易最熱絡的黃金期貨。

Noble Gold 的創始人兼執行長 Collin Plume 認為，「黃金價格逼近 2000 美元不令人意外，這是一種修正，因為黃金…… 幾十年來一直被低估了，由於世界上的黃金存量有限，無法生產更多，所以其價值比我們所付出的價格還要高出許多。」

美元走疲，尤其是美元兌人民幣，後者約達到 3 年來最高水準，以及公債殖利率下降，10 年期公債殖利率約在 1.57%，這些支撐了金價漲勢。

公債殖利率下降有利不孳息的貴金屬和其他商品，因這個降低持有貴金屬這些資產的機會成本。美元疲弱可提高美元計價的大宗商品對海外投資者的吸引力。

大宗商品分析師認為，Fed 一些官員的談話有助於支撐金價，這些官員表示，隨著經濟自新冠疫情中復甦回來，可容忍通膨短期內上升。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 在日報上指出，「美元走疲和公債殖利率下降，令黃金持續維持良好型態，這主要歸功於 Fed 的鴿派立場，仍堅持保持緊急刺激措施全面運轉。」

黃金月度漲幅邁向 7% 以上，可望創去年 7 月以來最大月度漲幅，且近期的漲勢已讓其今年迄今的走勢轉為上漲 0.3%。

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