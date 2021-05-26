黃金人氣上揚 指標顯示看漲情緒為今年最高

一項新的黃金情緒指數顯示，看漲黃金的市場氣氛，正達到今年最高。

這一情緒指標是由霍普金斯大學應用經濟學教授 Steve Hanke，與其同事合作創建，稱為 Hanke-Confas 黃金情緒分數 (Hanke-Confas Gold Sentiment Score)。

Hanke 說：「當我們分析新聞時，並不是在談論影響市場的普遍情緒。我們正在研究一種商品的特定價格，與發現特定價格的過程。這是第一次這樣做。」

Hanke 強調，對世界上任何商品來說，黃金的價格是重要的。

這一指數主要衡量黃金市場的情緒處在看漲或看跌，這有助於預測價格下一步的走向。這一指數使用電腦演算法，透過線上掃瞄媒體文章，在螢幕上尋找看多及看空的關鍵詞。

Hanke 表示，看漲的關鍵詞有「通膨升高」、「赤字」、「波動」、「超級周期」和「量化寬鬆」等字詞，而看跌的用語主要包括「美元走強」、「通膨下降」等等。

Hanke 指出，根據今年的金價走勢，這一指標是領先指標。

他表示，目前市場情緒看漲。貨幣供應已經激增，貨幣流通速度將會加快，人們預計通膨是聯準會目標的 2-3 倍，這對黃金是利多的。

在美元走弱而預期通膨上升之下，金價周三 (26 日) 亞洲盤中報 1905 美元，漲 0.37%，也是自今年 1 月以來首度突破 1900 美元關卡。