當沖客偏愛台股槓桿型ETF 台灣50正2交易均量翻倍

台股大震盪，逢低買盤湧入、當沖客出動，台股近期不僅交易量大增，當沖金額比重更於 5 月 20 日突破歷史新高，連帶適合短線操作的台股槓桿型 ETF 成交量、當沖交易占比雙雙暴增，其中最具代表性的「元大台灣 50 正 2」ETF(00631L-TW)，自台股 5 月 11 日大跌以來，成交量明顯翻倍增加。

對多數投資人而言，「如何挑選個股」是一道艱難的課題，相較於個股，ETF 有證交稅較低，操作上也較便利的優點，以台股槓桿型 ETF 中最著名的「台灣 50 正 2」ETF 為例，其追蹤臺灣 50 指數單日正向 2 倍報酬，走勢與大盤方向呈高度關聯性，有助降低投資人擇股門檻。

根據證交所資料，「台灣 50 正 2」近兩周成交均量高達 9714 張，較近半年成交量均量增加逾 1 倍，5 月 12 日更高達 18141 張；近兩周當沖均量大幅增加至 3379 張，較近半年成交均量增加逾 2 倍；近兩周平均當沖占比則來到 34.8%，較近半年平均占比高出 10 個百分點。

元大台灣 50 正 2 ETF 研究團隊分析，台灣疫情雖嚴峻，但台灣龍頭企業基本面不變，因此儘管台股走勢近來震盪，但外資上週持續買超；此外，台灣近期公布 GDP 數據，表現亦相當亮眼，皆顯示台股長線看多，因而吸引布局反彈投資人湧入。

不過也因新冠病毒疫情等不確定因素仍在，許多投資人選擇短線進出，因此使得放大獲利的槓桿型 ETF 近期交易量大幅增加，觀察元大台灣 50 正 2 近兩周當沖占比大幅增加，也反映出在市場震盪時，偏好手頭不留倉的投資人，偏向利用槓桿型 ETF 作為當沖工具。

正 2 槓桿型 ETF 運用期貨的槓桿效果，扣除各項必要費用後，儘可能追蹤標的指數單日正向 2 倍報酬之績效表現為操作目標，若追蹤指數當日增加 1%，該 ETF 當日淨值增加約 2%，因此市場上偏好槓桿操作的投資人，除了透過融資方式外，亦會選擇正 2 槓桿型 ETF 達到放大槓桿倍數的效果。

不過，元大投信研究團隊提醒，正 2 槓桿型 ETF 可望透過槓桿效果，達到放大獲利效果，但是倍數關係僅限「單日有效」，不宜以長期持有槓桿型 ETF 的方式獲取累積報酬率。而且若為負報酬，虧損也將放大。

元大投信研究團隊進一步指出，目前國際金融市場受新冠疫情等眾多不確定因素影響，後勢仍可能出現大幅震盪，槓桿 ETF 僅適合短線操作，並嚴設停利停損點，投資人須多加留意進場時間點，謹慎評估及評量自身風險屬性與商品適合度。