5月我CCI創4個月來低點 投資股票信心連6跌

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日公布 5 月消費者信心指數 (CCI) 調查，總數為 74.88 點，較上月下滑 2.4 點，來到 4 個月以來低點，其中，6 項調查指標均下滑，又以投資股票信心指標下滑最多，不僅終結連 6 升，同創 4 個月來低點。

(鉅亨網記者王莞甯製表)

5 月下降幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，調查僅 46 點，一口氣月減 10.9 點，反映 5 月中旬以來台股快速重挫修正，衝擊投資人信心。

其次為「未來半年國內物價水準」41.35 點，月減 1.25 點，「未來半年國內就業機會」70.25 點，月減 0.7 點，而「未來半年購買耐久性財貨時機」，調查結果為 110.7 點，月減 0.7 點，「未來半年家庭經濟狀況」91.75 點，月減 0.45 點。

而 5 月下降幅度最少的指標是「未來半年國內經濟景氣」，調查結果為 89.25 點，僅較上月下降 0.4 點。

從絕對水準來看，5 項指標偏向悲觀，僅「未來半年購買耐久性財貨時機」偏向樂觀。

另外，「購買房地產時機」指標上，調查結果為 115.55 點，月升 0.65 點，顯示房市景氣仍穩健表現；而「目前健康狀況」指標調查結果為 84.9 點，月減 3.6 點，「預期健康狀況」指標 85 點，月減 2 點。