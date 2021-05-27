〈國內疫情升溫〉政院拍板紓困4.0 補貼受衝擊勞工、個人紓困貸款最高10萬元

本土疫情持續延燒，行政院長蘇貞昌今 (27) 日拍板通過國發會提出的「紓困 4.0」，除了提供企業營運資金及薪資補貼外，將對弱勢族群、自營作業者、農漁民、遊覽車及計程車駕駛提供生活補貼，此外，央行中小企業貸款加碼 1000 億元，提供利息補貼，勞工也有每人最高 10 萬元的紓困貸款。

行政院長蘇貞昌核准國發會提出的「加速因應新一波疫情紓困方案」，待立法院審查通過紓困特別條例修正案後，政院也會在第一時間將特別預算編制完成，並於院會通過、送審立院，在最短的時間內啟動紓困作業。

蘇揆指示，為了讓紓困作業及早展開、迅速到位，請各部會確實做到立刻盤點，著手籌編特別預算，依據國發會提出的紓困三原則，個人加快、產業加強、貸款加碼，在預算的最大容許程度下，納入最需要紓困的對象，發揮最大的效果。

國發會經濟發展處長吳明蕙指出，自 5 月 19 日至 6 月 14 日，全國疫情警戒提升至第三級，休閒娛樂、觀展觀賽、教育學習業三大場所全面暫停營業，另外因避免群聚，民眾減少外出活動，相關行業包括餐飲、零售、運輸、旅行及住宿業等，也受到負面影響。

因應近來疫情升溫，行政院日前已向立院提出紓困條例修正草案，第 3 次追加特別預算 2100 億元，並將期限延長至明年 6 月底。在個人紓困方面，將關懷弱勢加發生活補助、民眾急難紓困救助金；農漁民生活補貼；自營作業者及無一定雇主的勞工生活補貼；遊覽車、計程車駕駛與導遊、領隊等補貼。

對於企業方面，政府也將延續去年的方案，提供營運資金及薪資補貼，主要匡列受害的五大產業分別為服務業、觀光運輸業、教育業、藝文業、農漁業。其中，教育業包括運動產業、社區大學、補習班、課後照護中心及學校停課造成團膳業者食材損失補償。

至於紓困貸款的部分，吳明蕙說明，除了原有的中小企業信保基金承作紓困貸款外，央行中小企業貸款將加碼 1000 億元，針對觀光產業、航空業、大型藝文業、農業等，提供利息補貼，此外，勞工也有每人最高 10 萬元額度的紓困貸款，由政府提供利息補貼。

吳明蕙表示，紓困貸款方案受惠對象包括中小企業、藝文、教育、醫療、航空業、農業及勞工等，其中也囊括小規模的攤販、小吃、市場、夜市及商圈。

吳明蕙強調，此波紓困計畫希望達到三大效益，一、加速紓困個人及弱勢；二、立即寬列支援受影響的內需產業並照顧員工；三、提升紓困申請流程及發放現金效率。