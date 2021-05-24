紓困條例27日朝野協商 立院拚31日完成三讀

國內本土疫情延燒，觀光及休閒產業陷入停滯，行政院研擬追加紓困特別預算 2100 億元至 6300 億元，也將期限延長 1 年，修正草案 21 日已於立法院逕付二讀，朝野達成共識後，立法院今 (24) 日發出開會通知，27 日將進行協商，力拚 31 日加開院會完成三讀程序。

《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》去年初制定後施行迄今，原訂於 6 月 30 日屆滿，不過，隨著本土新冠肺炎確診人數不斷攀升，行政院 13 日已函請立法院修正紓困條例，除了將施行期間延長至明年 6 月 30 日外，同時將預算額度上限提高至 6300 億元。

立法院因應疫情停會，但為了讓追加的紓困預算能及早到位，朝野黨團協議在 31 日召開立法院會，三讀紓困條例修正草案。行政院近期也研議以營業額衰退五成為「艱困」標準，將給予企業、自營業者員工薪資補貼。

立法院今天發出黨團協商開會通知，時間定於 27 日上午，研商行政院函請審議紓困條例第 11 條及第 19 條修正草案相關事宜，並備註配合防疫需求，協商現場落實人數控管、實施實名制，請相關單位審酌指派列席人員。

民進黨立法院黨團 21 日提議，紓困條例修正草案逕付二讀，在場立委無異議通過。國民黨團表示絕對支持，盼透過延長相關紓困措施的時間，協助受影響的民眾、企業度過難關。