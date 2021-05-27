國內相關導線架廠商在國際上占有舉足輕重的地位，隨國際銅價不斷攀高，促使導線架廠議價能力提高，順德、界霖等廠商值得留意。

【文／劉瓊雯】

全球環保意識崛起，再生能源成為未來趨勢潮流，使導電能力佳的銅需求與日俱增，在需求強勁成長的帶動下，國際銅價飆上近十年新高，並且衝破每噸一萬美元大關。

其實銅在電子產品的應用相當廣泛，在許多電器產品中幾乎可以看得到含有銅元素元件的身影，如今科技應用不斷推陳出新，再加上５Ｇ、電動車、工業四．○、節能家電等趨勢，為了達到高功率密度與低功耗，促使金屬氧化物半導體場效電晶體（MOSFET）、二極體（Diodes）、絕緣柵雙極電晶體（IGBT）等功率元件需求倍增，進而對於導線架的質與效能要求更為嚴格，隨著國際銅價大漲，推升導線架廠議價能力提高，開始有諸多廠商將成本轉嫁給客戶。

台廠取得市場份額大

過去導線架相關廠商接連遭遇美中貿易戰及新冠肺炎疫情爆發等各大利空衝擊，使全球導線架市場沉寂了好一陣子，經歷過種種事件之後，全球導線架版圖經歷一波大洗牌，許多海外導線架廠商陸續轉型撤出市場，台廠趁勢擴大營運版圖，追上國際大廠，至今已取得不少市場份額，目前已經在全球導線架市場中占有舉足輕重的地位，根據國際半導體產業協會旗下的產業研究與統計（SEMI Industry Research and Statistics）在去年公告的資料顯示，全球功率元件導線架市場台廠可以說是包辦了前三名，領先包括日本三井高科技 MHT（Mitsui-High Tec）、日本益能達株式會社（Enomoto）、中國寧波康強（Kangqiang）等海外競爭同業，其中順德占比第一，約十六．九％，界霖則位居第二，約十三％，第三也同樣是身為台廠的長華科，占比約十．四％。

順德從去年下半年起，營運重回成長軌道，營收幾乎逐月成長，全年營收站上八○億元大關，來到八四．四四億元，第四季ＥＰＳ更明顯跳升至○．七六元，推升全年ＥＰＳ達一．九二元。進入二一年持續維持成長，第一季單季營收二四．五二億元，成長二六．三九％，也在產品組合優化下，單季毛利率攀升至十九．六三％，稅後盈餘一．八五億元，ＥＰＳ一．○二元，較去年同期大幅成長；在客戶訂單持續強勁下，四月營收較三月八．八一億元成長四．五五，來到九．二億元，年成長高達三五．二％，創一八年八月以來單月新高，前四月營收三三．七二億元，年成長二八．六八％。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2145 期

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