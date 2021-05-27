傳鴻海正商談人股馬來西亞晶片製造商DNeX

據《彭博》引述知情人士消息，鴻海 (2317-TW) 正談判收購馬來西亞科技公司 Dagang NeXchange Bhd(DNeX) 的股權，此前鴻海才在晶片公司 SilTerra Malaysia 的競購戰中輸給了 DNeX。

一位知情人士說，鴻海可能會持有 DNeX 的少數股權，並有助於擴大與 SilTerra 的業務。今年 2 月，DNeX 聯手中國大陸基金擊敗鴻海，以 2.73 億令吉 (約 6600 萬美元) 贏得對 SilTerra 的競購。

知情人士稱，雙方的談判還在進行，不能確保最後能達成交易。

DNeX 的一名代表表示，公司一直願意與戰略合作夥伴和投資者進行討論，但不能對任何具體討論發表評論。鴻海代表拒絕評論。

據 5 月 20 日的一份聲明，DNeX 已獲得股東批准，擬定向增發至多 30% 的股份，並將所得收益用來支付 SilTerra 交易以及其他投資。

在 SilTerra 收購案中，DNeX 將收購 SilTerra 60% 的股份，相當於承擔 1.638 億令吉的支付費用。北京集成電路先進製造和高端設備股權投資基金中心 (CGP Fund)，則購買其餘 40% 的股份。

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