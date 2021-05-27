〈陸港盤後〉中美重啟對話 A股三大指數齊收紅

美股走揚，不過亞股開盤走弱，導致周四 (27 日)A 股三大指數開盤漲跌互見，半導體上漲帶領科技類股回溫一度拉抬指數震盪攀升，但證券、白酒呈現倒 V 走勢，直接導致早盤 A 股市場出現衝高後下滑態勢，上午盤中上證 3600 點曾得而復失。

但午盤後隨著證券、白酒類股的走升，加上中美重新對話，拉抬滬深兩市漲幅再度擴大，上證終場再度站回 3600 點關卡之上。而今日滬深兩市成交金額較前一個交易日小幅減少不到人民幣 300 億元，仍保持在人民幣 9000 億元之上，達人民幣 9396 億元。

港股方面，美股三大指數小漲，那斯達克來到兩周高點，不過亞洲股市早盤普遍向下，拖累恒指開盤下挫約 160 點，失守 29000 點關卡。之後市值王騰訊 (700-HK) 受到消息指出將跟隨螞蟻腳步成立金控，並受金融主管機關監管的影響而向下探底，導致恒指一度下挫逾 200 點。

但後勢在小米 (1810-HK) 業績優於預期大漲，金融類股回升支撐大盤，加上中國商務部宣布中美貿易代表通電話後 A 股止跌反彈的刺激，恒指跌幅縮小，終場成功守住 29000 點大關。

即使騰訊下挫 2%，限制科技類股漲勢，但科技類股表現依舊不俗，當中中芯國際 (981-HK) 大漲 6%、FIT 鴻騰精密 (6088-HK) 持續反彈勁揚 4.2%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 0.43%，報 3608.85 點；科創 50 指數上揚 2.47%，報 1397.77 點；深證成指走揚 0.7%，報 14897.17 點；創業板指上漲 0.92%，報 3226.11 點。

恒生指數小跌 0.18%，報 29113.2 點、恒生科技指數上漲 0.64%，報 8123.88 點。

北向資金進出方面，周四北向資金買超人民幣 146.28 億元，其中滬股通買超人民幣 63.38 億元，深股通買超人民幣 82.9 億元。

法人觀點

國信證券認為，近期人民幣匯率的持續升值成為股市向上的催化劑。展望未來，從中國經濟在全球中的相對競爭優勢，以及疫情後全球主要國家的超寬鬆貨幣政策來看，判斷未來一個階段內，人民幣匯率可能將處在一個緩慢有波動的升值區間中。

而匯率升值預期有利於外資流入，市場出現擔心人民幣升值不利出口，但實際上影響沒那麼大，因為出口好匯率才會升值，也反應一國經濟正向發展，現今環境下人民幣升值對 A 股市場是個利多。

