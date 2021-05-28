〈陸港盤後〉漲多回檔 上證結束4連漲 3600點失而復得

市場消息清淡，周五 (28 日)A 股三大指數呈現開高走低，結束連四紅的走勢。早盤 A 股走勢大致呈現在平盤附近震盪，盤面上以鋰電池概念股表現最為強勁。

不過午盤後獲利了結賣壓湧現，指數反轉向下，上證一度失守 3600 點大關，但在證券、保險等金融類股護盤下，上證止跌反彈成功站回 3600 點。成交量能方面，今日滬深兩市成交總額再度突破兆元人民幣水準，達人民幣 1.02 兆元，日增 8.1%。

港股方面，美股走勢分歧，今日港股正逢期貨結算，港股早盤開高後震盪上漲。美國 6 兆美元的預算案，刺激礦產類股成人氣焦點，同時金融股走揚，舊經濟類股成為支撐恒指上午盤勢收紅的主力，抵消科技類股的疲弱表現。

午盤後，A 股出現回檔，加上科技類股跌幅擴大的拖累，恒指拉回至平盤附近震盪，科技指數更是下挫逾 2%，終場恒指仍以小紅作收。科技類股中，聯想 (992-HK) 大跌 4.4%、京東健康 (6618-HK) 重挫 5.1%、華虹半導體 (1347-HK) 大跌 4.1%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指下滑 0.22%，報 3600.78 點；科創 50 指數下挫 0.84%，報 1386.04 點；深證成指下跌 0.3%，報 14852.88 點；創業板指小漲 0.19%，報 3232.29 點。本周上證綜指大漲 3.28%，科創 50 指數勁揚 5.39%，深證成指跳漲 3.02%，創業板指大漲 3.82%。

恒生指數小漲 11 點，報 29124.41 點、恒生科技指數下挫 2.1%，報 7957.63 點。

北向資金進出方面，周五北向資金賣超人民幣 5.27 億元，其中滬股通賣超人民幣 6.11 億元，深股通買超人民幣 0.84 億元。本周北向資金合計買超人民幣 468.13 億元。

法人觀點

華鑫證券認為，A 股三大指數走勢並未背離，因此並不用擔心未來指數出現大幅修正的風險。不過類股輪動仍然明顯，同時投資人心態較為保守，吸引增量資金進場的題材不足，因此投資策略不宜過度激進。

A 股後勢若出現縮量走揚，或是北上資金流入大幅減緩甚至轉為賣超，投資人應當心指數出現短線回檔，但在中長線牛市趨勢明確的背景下，持股水位低的投資人依然可以積極進場。

