〈書摘〉魅力領導學：CEO魅力教練解析領導者的35個形象策略題

【第 1 章_營運管理：領導者是大家長】

Q1. 領導者的魅力重要嗎？如果天生就沒有魅力要緊嗎？

你覺得自己是一個有魅力的人嗎？一分到十分，你會給自己的魅力打幾分？

當我們談到魅力，你心中會浮現誰的身影？這個人是名人／政治人物／明星／網紅？或是企業家／你的同業／同事／競爭者？還是你的朋友／家人呢？

讓我們一起思考，為什麼他們在你心中是魅力的代名詞？

或許是因為當你看到他們的時候，總是難以將注意力從他們身上移開，即使分開之後，其影像／聲音還是縈繞在你的心頭；也可能是因為他們口中的話語你總是禁不住同意，並心甘情願地遵從、執行？他們的舉止行為對我們產生潛移默化的影響力，而他們的信念與願景也成為我們觀察仿效的標竿。

你希望自己像他們一樣有魅力嗎？我想，你不是因為「想要有魅力」而想要有魅力的。如果你對魅力有所憧憬，只要進一步思考，多半就會發現那是因為你隱約（或是強烈）地感覺到了──當一個有魅力的人，還真是不錯！魅力，似乎同於成功與幸福的保證，看著魅力人士不僅影響力超群，並且總是處於一種泰然的狀態中，我們實在很想知道，他們是如何辦到的？有魅力的人工作繁忙的程度或許不比我們少，物質生活也不見得比較優裕，然而他們無論做什麼，似乎總是能成功得不費力、卓越得自然而然，讓你不由自主地心生嚮往。看起來，人有了魅力，人生就會瞬間變得輕省許多！

擁有魅力的好處

魅力，不只出現在廣結善緣的外向者身上，有很多人雖然個性安靜低調，但一與之相處，就會深深被其魅力所吸引；魅力，也不只是帥哥美女的專利，相信你一定也能想到身邊某位其貌不揚，卻魅力十足的人物。而要如何發現這群魅力人士？從他們周遭的衍生效應，就能發現他們的存在，例如，有魅力的人只要開口說話，所有的人都會安靜下來洗耳恭聽；他一發起活動，總是一呼百應；他說哪個產品好用，大家就跟著一起買；只要他有想法，無論此想法小至員工旅遊地點，大至公司政策方向，他支持的點子都比較容易得到眾人擁護。

有魅力的朋友，總是能夠點燃他人心中的熱情，讓人只是與他談話幾分鐘，就感到充滿力量。

有魅力的業務人員，常輕輕鬆鬆就成為業績冠軍，因為他的客戶總是無法拒絕他的推薦介紹，即使本來只想買一點，最後卻買了更多，並且不只自己買，還會介紹親朋好友一起買。

有魅力的客戶，逛精品店會被殷勤接待，進餐廳會被引導到比較好的座位，即使提出乍看超出服務範圍的要求，對方仍然會打從心底樂意為他服務，並覺得能夠為他效勞是自己的榮幸。

有魅力的提案簡報者，在案子的其他客觀條件都不相上下的時候，總是能夠輕鬆勝出。甚至，有時即使客觀條件差了一點點，客戶還是會選他，因為他的魅力實在是讓人無法說「No」！

有魅力的員工，總是能讓身邊所有人搶著當他的貴人，老闆照顧他，前輩提攜他，公司給他表現與升遷的機會；犯錯時，容易被原諒；建功時，功績會被擴大！

至於有魅力的領導者呢？一位有魅力的領導者，更容易吸引到好人才，而員工也會因為與他共事而引以為榮，甚至跟親朋好友炫耀。當他糾正部屬時，部屬不會覺得被挑剔，反而會覺得能得到他的回饋是一種幸運；當他稱讚部屬時，部屬覺得瞬間被充滿電，並感到自己的一切努力都值得；而他的目標，更能成為團隊的目標，讓每一位員工都願意為目標衝鋒陷陣。

以上林林總總都是擁有魅力的好處，但我認為凌駕於這些好處之上的魅力巔峰是：能讓別人不知不覺地為他達成目標，做他心中期待別人做的事──而他經常根本不需要說出來！

話都不用說一句，就有人自動完成你心中的目標，領導至此境界，夫復何求？這也印證了，魅力，不僅是無聲的領導，更是最輕鬆的領導！

缺乏魅力的下場

然而，了解擁有魅力的好處之後，也讓我們思考一下，如果一個人缺乏魅力，會遇到什麼境況？

想聽親朋好友訴苦、為他分憂解勞，講沒兩句對方就覺得跟你講也是枉然……

上台做簡報，你一上台，台下的人就開始把手機拿出來，肢體動作表現出無聊、不耐煩、焦躁不安，甚至開始交頭接耳、講別的話題……

請求支援時，其他人推三阻四不挺你，或是反應消極……

爹不疼娘不愛，無論職場或是生活都遇不到貴人，凡事只能含辛茹苦自己扛……

當你總是很誠意地跟客人介紹好產品，收到的回應卻經常是：「我回去考慮看看」之後就再也不回來……

一位缺乏魅力的員工，無論為公司付出多少心血，別人都視為理所當然，但一旦犯錯就成為過街老鼠；至於一位缺乏魅力的領導者也是悲劇一場：平時布達命令，員工當成耳邊風或是陽奉陰違；招募不到好人才，即使招募到了，對手只要出高一點的薪酬，人才就會離你而去，於是團隊只留下一群士氣低落的庸碌之輩，工作只是為了混口飯吃，無法為你的目標而戰。

魅力不是天生的，也不是憑空而生的

既然擁有魅力能讓你如虎添翼，缺乏魅力則讓人踉蹌難行，我們當然想要擁有魅力，但是具體又該怎麼做，才能擁有魅力呢？

許多人認為魅力是天生的，有就有，沒有就沒有，除非重新投胎轉世，否則是強求不來的。然而事實並非如此：魅力不但不是天生的，更不是憑空而生的！

每一個人天生都有魅力的「本錢」，但不是每一個人都了解展現魅力的「本事」。唯有學習展現魅力的技術，才有辦法將你的魅力本錢全然發揮於外。

至於要如何學習展現魅力的「本事」？首先，我們需要了解魅力的組成要素：根據知名非語言溝通專家亞伯特．馬布藍（Albert Mebratian）教授所提出的「7／38／55」黃金形象定律，在人與人互動的整體表現上，別人對你的觀感僅有 7％是來自講話內容；38％是來自於表達方式或溝通技巧（如語氣、語調、用詞、音量、邏輯等）；但卻高達 55％，是來自於對你外觀的判斷，包含你的外表穿著與手勢、眼神、肢體動作等。

這項研究結果完全推翻我們過去的認知，無論是我們從小學到大學、研究所十幾年的專業學習，或是進入職場後掙來的真功夫與硬實力，甚至是我們為了上台簡報精心準備的扎實內容，這些都只是魅力的本錢，留給別人的印象只占了 7％。然而「非語言訊息」這個考試從來不會考、商場競爭時也多半不會浮上檯面、上台簡報前可能連想都很少被想到的概念，卻占了印象分數的 93％！

當每個人的「7％」都差不多的時候，決定誰能勝出的關鍵，就是看誰有辦法運用形象管理技術，將內在的 7％「翻譯」為外在的 93％，讓人們對你的實力與想傳達的內容，能看得懂、聽得進、感受得到。換句話說，只要能夠掌握魅力的本事，就等於比別人多出 93％的勝算！

將內在翻譯於外，是領導者的責任

是的，魅力的本事不是憑空杜撰的原創，而是忠於原著的「翻譯」。這也意味著其最終目標在於「忠實呈現」，也就是說，若是內在沒有的內容，外在是無法憑空創造出來的。

過去我們或許會覺得，這份將內在翻譯於外在的本事，是「軟實力」而非「硬實力」。然而，我要大膽推翻這個說法，因為在資訊氾濫的現代，人的耐心愈來愈少，「注意力」已然成為世界上最稀缺的資源。而要在短時間內抓住眼球、抓住耳朵，讓對方為你停住腳步，願意深入了解，其關鍵就在於魅力！

並且，擁有魅力對一般人來說或許是一種選擇，但對於領導者來說，卻是一種責任。因為領導者不只要為自己負責，肩膀上更背負了整家公司的命運，扛著數十、數百甚至千上萬人（以及他們的家庭）的生計。換句話說，當一位領導者擁有魅力，其影響力往往比想像中的還要大上許多，而當一位領導者缺乏魅力，他耽誤的也不只是他自己，而是同時延宕了企業的發展，與無數人才發揮所長、自我超越的可能性！

當領導者擁有魅力，就能全然展現自己的天賦，進而完成更大的使命、幫助更多人。魅力造成的效應是如此巨大，難道不能稱得上是領導者必備的「硬實力」嗎？

追求魅力，等於追求俊美姣好的外表？

然而，難道一個人只要長相好看、能說會道、舉止優雅，就鐵定比較有魅力嗎？那可不一定。外表俊美、辯才無礙與翩翩風度，就像一本封面漂亮的書，雖然會吸引讀者翻閱，但未必保證內容同樣引人入勝。並且，真正的魅力並不是極致的美，是適時、適地、適人、適願景，恰到好處的美。有些時候，策略性地讓長相普通一點、說話憨慢一點、舉止不拘小節一點，反倒能讓你更有魅力，更有機會順利達成目標。

例如美國前總統柯林頓（Bill Clinton）就是很有代表性的例子。在其競選期間，民調顯示，雖然柯林頓的女性選民的支持度蠻高的，但光憑女性選票並無法贏得總統大位。他的團隊經過研究分析後得出結論：要走入白宮，柯林頓不能不爭取「中年以上保守穩重男士」的選票。

當時一頭金髮的他，在電視上接受採訪時儘管談的是很認真嚴肅的話題，大家還是認為他看起來不像是沉穩智慧的總統候選人，而像《花花公子》雜誌的受訪者。後來，他在團隊建議下將髮色改為「灰白」──在一頭花白的頭髮輝映下，每當談起與一般大眾相同的刻苦求學經歷時，可信度與共鳴性就比之前高了很多，也成功地讓大眾漸漸產生「柯林頓也是一路奮鬥上來才有今天」的印象。

又如英國前首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher），原本的聲音偏高、偏輕柔，並且一激動起來就會快如連珠炮且顯得尖銳。當上首相後，她也接受專家建議，降低音頻、放慢速度，以展現權威感、信賴度與領袖魅力。

柯林頓難道不知道金色頭髮比較帥、比較年輕嗎？高亢的聲音本來就是柴契爾夫人的特色，為什麼不能堅持保有原樣？為什麼他們寧可捨棄自己外表的優點，願意犧牲個人習慣的模式？

因為，身為領導者，他們心中有更大的目標，並且以更高的角度看見：此時此刻的自己和目標之間，正被一道「玻璃天花板」阻隔開來。然而玻璃天花板的存在並非因為自己能力不足，而是因為身上的某項習慣、樣貌，讓自己無法突破玻璃天花板，進而達成目標。他們沒有因此放棄，而是試著調整習慣──修改形象、換一種說話方式──也就是說，領導者的內在（7％）並未改變，僅僅是調整了展現於外的方式（93％），就能創造意想不到的改變。至於要如何啟動這樣的改變？答案就是：學！

魅力，是學來的

美國前總統夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama），就是「魅力是學來的」的最好印證。在她剛成為第一夫人時，說實在，造型其實是有點土氣的，而面對自己的穿著突然成為全國注目的焦點，她實在是非常不習慣。不過，蜜雪兒很快就接受了這個事實──無論自己穿什麼，都注定會成為話題──她決定正視自己在形象品味的不足，並想辦法解決它！後來，隨著她逐漸建立起自己的形象班底，並讓這群優秀的專家為她找到了適合的形象策略之後，她的魅力開始蛻變。

大眾對服裝的關注原本是她的致命傷，然而面對威脅她並未屈服，而是透過形象技術，將劣勢扭轉成優勢。有一次她上訪談節目，穿了一件美國平價品牌的針織毛衣配裙子，後來那件毛衣被搶購一空，她意識到自己的影響力如此巨大，便開始運用自己的影響力，刻意地穿選用美國新銳設計師的作品，讓美國的時尚品味被世界看見。

蜜雪兒的魅力不只是衣服的改變，在談吐、風範上我相信她也做了長足的努力。上網搜尋歐巴馬夫婦覲見英國女王的照片，就會發現 2009 年那個第一次踏進白金漢宮，不小心逾越皇室規則、擁抱了女王的職業女性，不消數年工夫已然改頭換面，成為落落大方、談笑風生的一國之母了。

她蛻變的過程深刻證明了：魅力，真的不是一出生就成定局，而是能夠藉由後天的學習，將內在的魅力潛質全然綻放出來。

此外，魅力的學習還有三個特色：

魅力起於內，形於外。在你決定要擁有魅力的那一刻，早就已經開始了魅力的修行，如果你現在看起來還不夠有魅力，那只是因為你尚未掌握將魅力展現於外的方法，並不代表你沒有魅力。

魅力的進步不容易，但退步不可能。學習魅力就像學騎腳踏車、學游泳，或許一開始需要刻意練習，但是一旦你的頭腦與身體已經習慣展現魅力的方式，它就將成為呼吸般的反射動作，從此與你如影隨形。

魅力的操練隨時隨地都可以進行。只要你心中開啟了練習的意識，就會發現到處都是實地演練的機會，不論是工作或者是生活，只要有人的地方，每天、每小時、每分鐘、每秒都可以練習，練習了、純熟了，魅力就會與你的細胞共融共合，成為身體的一部分。

魅力，早已潛藏在你的體內，需要你的允許，讓它發生、任其展現，其後的影響力，將隨之而生！讓我們一起讓魅力，成為你骨子裡散發出來的驚嘆號！

Q9. 如何像祖克柏、賈伯斯一樣，打造專屬於我的領導形象？

蘋果電腦創辦人賈伯斯（Steven Jobs），每次產品發表都是清一色的黑色高領毛衣＋牛仔褲；臉書創辦祖克柏（Mark Zuckerberg）一件灰色 T-shirt 走天下，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）無論穿什麼服裝總是搭配珍珠…… 這些領導者是因為太忙、沒時間煩惱穿什麼，所以乾脆在偶然找到自己喜歡的單品後，就持續穿嗎？我們是不是也可以仿效這個做法，打造專屬的領導形象？

這樣的猜測其實只對了一半。誠然，他們沒有時間變化穿著（和你一樣），也不想把每天早晨寶貴的精力虛擲在「對著衣櫥乾瞪眼」上面。但是，他們對穿著的選擇並非偶然，而是經由形象專家精心指點，或經過刻意安排的結果。換句話說，即使他們看起來「隨興」，其隨興也不是真的隨興，而是「經過精算」的隨興！

這群領導者（或他們倚賴的形象專家）所做的，其實是以導演的角度看到：自己是誰？社會如何看自己？自己又希望社會如何看自己？並根據現階段的目標，訂定相對應的形象策略。好消息是，訂定形象策略的方法並不複雜，你也可以自己操作！接下來與你分享我為客戶訂定形象策略時，經常運用的「形象策略三圓圖」，供你參考：

社會期待

一般而言，大眾對於各行業的人都會有一個基礎的期待，建議除非有特殊考量，否則不要偏離這個期待。例如，金融法律業的領導者大多會穿「西裝」；廣告業的領導者若穿得太中規中矩會失去和創意有關的聯想；運動產業的人需要看起來很健康；而若行業與設計美學相關，則穿著本身要有一定的品味。

如果不確定，你可以看看「同行的成功者」中，「80%」的人是怎麼穿的。為什麼要強調「同行的成功者」？因為這些脫穎而出的成功人士的形象多半是得體得宜、得大眾之心，換句話說，符合大眾對該行業成功人士的期待，你跟著照做就不會出錯。而之所以要強調「80%」，是因為頂尖人士中常會存在 20% 的「異數」，這類特殊人物雖然專業頂尖、天賦超群，但特立獨行也是出名的，除非你也是屬於此類人士，否則還是不要將其穿著模式當成參考值比較好。

個人特質

在符合社會期待的同時，也請不要忘了，在扮演領導者的角色之前，你得先成為獨特有魅力的「自己」。你該做的，不是把自己硬套進某一種領導者的樣板，而是先了解自己的本質，並且運用服飾、顏色、配件、髮型、彩妝等方式，將自己的特質展現出來，接著再結合其他兩個圓（社會期待、傳遞訊息），發展出獨一無二的領導者樣貌。你會發現，當你能夠真正忠於本質、展現自我的時候，你，這才會是真正的你，才能湧現內在的力量，才會感到真實的快樂。

傳遞訊息

你需要釐清自己「現階段」所扮演的角色、與以此角色想要傳遞的訊息。我這裡說現階段，是因為形象策略不僅是會因你個人的身分、位階、年齡、目標願景而改變，也與你團隊／企業的階段性目標、文化、產品定位習習相關——當你了解自己需要 / 想要傳遞出的訊息後，就能透過形象技術，來展現、強化或傳遞此訊息。

例如特斯拉（Tesla）的創辦人伊隆．馬斯克（Elon Musk），就以「皮衣」做為特斯拉品牌文化最好的呼應：皮衣當中蘊含的冒險犯難與反叛基因，演繹出了特斯拉勇於挑戰、顛覆傳統的精神，同時也打中了粉絲們（一群喜歡嘗鮮、擁抱最新科技、好奇心強烈且熱愛挑戰傳統的人）的心。

領導者的形象策略，必須同時兼顧形象策略三圓圖的三個層面，不能缺少任何一項。少了社會期待，無論穿得再怎麼吸引人，別人還是難以把你與你的行業、你的企業聯想在一起；少了個人特質，就有如戴上面具，完美有餘，卻無法代表真實的自己；少了傳遞訊息，你將偏離航線，無法帶領企業品牌往願景目標前進。

並且，三者兼顧其實並不算是個艱鉅任務——前述所舉的例子中，每一位領導者所選擇的穿著模式，都和其希望傳遞出的形象、公司文化、個人特質有關連！

例如賈伯斯的高領毛衣，是廣受大學教授、知識分子所喜愛的款式，在社會心理學上代表著知性的學者氣質，而其簡單的線條也和蘋果的設計理念有關聯性（傳遞訊息）。並且，高領毛衣巧妙地修飾了賈伯斯偏長的脖子，你可以想像一下若他改穿 V 領毛衣，看起來可能會像清癯的修行人（個人特質）。除此之外，賈伯斯的牛仔褲是科技業內的共通語言，不僅符合大家對科技人士的社會期待，同時也創造出了他與員工的連結（社會期待＋傳遞訊息）。

國際貨幣金融組織（IMF）總裁克莉絲汀．拉嘉德（Christine Lagarde），以套裝（社會期待）搭配千變萬化的絲巾（個人特質）著稱，套裝的幹練與絲巾的柔軟，演繹出了女性銀行家理性與感性兼具的特質（傳遞訊息）。

伊隆 ‧ 馬斯克以皮衣（傳遞訊息）做為形象重點，但並非粗獷、富流浪氣息的機車皮衣，而是皮質細膩富光澤、剪裁經典的都會款皮衣，降低了他壯碩的身材與桀驁不馴的個性所造成的威脅性（個人特質），同時也像是個充滿創意、精力旺盛的頂級富豪（社會期待）。

《Vouge》雜誌美國版主編安娜．溫圖（Anna Wintour）的招牌內捲鮑勃頭髮型是五○年代的代表，象徵著傳統與經典的精神，有了這個髮型，儘管身為時尚教母、引領時尚潮流的她穿遍世間華服，個人風格卻從未被流行洪流淹沒，就是因為儘管服裝走在時尚尖端（社會期待），髮型卻守住了傳統經典的元素（個人特質＋傳遞訊息）。

美國副總統賀錦麗儘管會依場合穿套裝或穿牛仔褲（社會期待＋傳遞訊息），卻永遠戴著或長或短、或單顆或成串、或白或黑的珍珠項鍊（個人特質＋傳遞訊息），不僅是因為珍珠是她所屬團體 AKA 姐妹會（Alpha Kappa Alpha Sorority，美國第一個非裔姊妹會）的信物，也因為珍珠能演繹出「智慧、寧靜、正直、忠誠」的印象。

而祖克柏鍾愛的灰色 T-shirt 與牛仔褲，則同時滿足了社會期待、個人特質與傳遞訊息三條件：矽谷新貴，就是這樣！

以上這些例子，都能夠成為你在擬定形象策略時的參考，但是請不要為其所限，而應該盡可能地去發揮嘗試，有必要的話，也可以請專業的形象顧問協助你。

實踐全方位的品牌思維

在擬定與實踐形象策略的過程中，你會越來越深入「你＋品牌」之間的關係，並且不止體現於外在穿著，而是全方位的——你的一言一行，一舉一動，都與品牌密不可分。你會愈來愈覺察到，從某種層面，它其實是個修行，以導演的角度，360 度審視自己的思維、格局、樣貌、待人、處事、價值觀：包括線上線下、人前人後的形象，對外人與對內部團隊的態度，對待同性與對待異性的禮儀，與比自己身分地位高，與比自己身分地位低者的相處模式，在媒體上公開發言與內部溝通談話的尺度…… 除了是否皆服膺企業揭櫫的價值觀，也再度淬鍊自己的核心信念。

最後提醒你，領導者的形象策略會進化，但不會突變。當前述形象策略三圓圖中的任一項發生變化——或許是社會期待不一樣了，個人條件改變了，或是你希望傳遞不同的訊息，這時的形象策略也會需要跟著變化。然而，其改變不會是朝令夕改，且每改一次就大翻盤，而是穩定且漸進式的改變——從延續原有的形象策略，慢慢過渡到下一個形象策略——如此，才是領導者品牌經營的長久之計。

文章來源：商業周刊出版《 魅力領導學：CEO 魅力教練解析領導者的 35 個形象策略題》