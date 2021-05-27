新品出貨遞延 Q2伺服器出貨季增幅收斂

雲端伺服器廠隨著英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US) 新平台推出，第 2 季營運回溫，但研調機構集邦 TrendForce 今 (27) 日指出，受品牌廠導入新平台時程放緩、中國新基建遞延影響，部分訂單將延至下半年，因此下調第 2 季全球伺服器出貨量，從原本季增 19.6%，下修至 17.7%。

集邦表示，伺服器供應鏈仍有缺料問題，但近期印度疫情升溫，讓部分智慧型手機品牌廠下修生產數量、降低備料需求，間接使伺服器關鍵零組件缺料狀況獲得改善。

雖然缺料狀況獲改善，伺服器廠營運回溫，但集邦指出，受限品牌廠導入時間放緩、中國伺服器廠上半年對海外擴展並不積極，預期第 2 季全球伺服器採購力道仍將較預期放緩。

展望下半年，集邦認為，隨著英特爾、超微新平台新品逐步放量，美系四大資料中心谷歌 (GOOG-US)、亞馬遜 (AMZA-US)、微軟 (MSFT-US)、臉書 (FB-US) 拉貨力道都將更加積極，中國市場，則以騰訊、百度布局雲端服務、自駕車需求為主要拉貨動能。

集邦表示，今年伺服器出貨動能持續受到疫後新常態驅動，包含全球資料中心建置、企業上雲加速、自駕車路側伺服器、工業 4.0 等技術，市場也預期，將帶動雲端伺服器廠廣達 (2382-TW)、緯穎 (6669-TW)、英業達 (2356-TW)、鴻海 (2317-TW) 等營運增溫。