【日盛投顧】月季線有撐

◆盤勢分析

1.MSCI 季度調整再次調降台股權重，加上部分外資關注缺電、缺水、缺疫苗等的「三缺」問題對產業的衝擊下，台股早盤開低震盪走低，一度跌破季線、月線及 5 日線，盤中指數緩步回升，尾盤跌幅收斂並收復所有均線，終場指數下跌 42.08 點，跌幅 0.25%，收在 16，601.61 點，成交金額為 5，359.28 億元。三大法人合計賣超 107.26 億元：外資賣超 123.4 億元、投信買超 25.92 億元、自營商賣超 9.78 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價跌量增，有再度回測疑慮。

(2)、均線：均線即將呈糾結型態，支撐為 16，200 點附近，壓力為 17，000 點附近。

(3)、技術指標：KD 黃金交叉，有望延續反彈格局。

3. 櫃買指數較加權指數強勢，尾盤收在 198.61 點，上漲 0.29%，支撐為 195 點附近，壓力為 200 點附近。

4. 台股選股方向可留意生技 / 防疫、航運、宅經濟、原物料、半導體等族群。

航運、生技、橡膠、鋼鐵、面板、氮化鎵等強勢

1. 航運：成交比重逾四成，為盤面吸睛焦點，航空雙雄 2610 華航及 2618 長榮航受惠歐美在施打疫苗後陸續解封之下，空運需求有望回升，於週四盤中同步攻漲停。2642 宅配通則受惠國內疫情延燒下網購配送商機，連漲五日後，再度飆漲停。而貨櫃船隊 2615 萬海及出口相關 2636 台驊投控等亦有亮眼表現。

2. 生技：疫情持續發燒，染疫人數攀升，疫苗供不應求，國內狀況未穩定下三級警戒延長至 6/14，相關個股如疫苗廠 6547 高端疫苗、醫院設備供應商 4106 雃博、4107 邦特、4126 太醫等週四表現亮眼。生技展腳步近，投資人聚焦生技議題，相關個股如新藥廠 3176 基亞、6492 生華科、原料藥 1789 神隆等週四表現佳。

3. 氮化鎵：近期第三代半導體日益受到重視，氮化鎵 (GaN) 主要應用於鐵道交通、電力系統、工業設備，或是與新能源相關領域如太陽能、電動車、快速充電站、不斷電系統等，後市展望可期，相關個股如 3707 漢磊、3317 尼克森週四表現佳。

4. 觀盤重點：台股近期呈反彈趨勢，目前已收復 5/12 大跌之區間，但於缺電、缺水、缺疫苗等問題下，5/11 長黑 K 線收復難度上升，後續價量不宜背離，才有利反彈趨勢延續，建議可挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股上可留意生技 / 防疫、航運、宅經濟、原物料、半導體等族群。