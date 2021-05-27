銅價、需求維持高檔 大亞全年銷售量將超越去年

電線電纜廠大亞 (1609-TW) 今 (27) 日舉行線上法說，發言人陳重光表示，今年第 1 季產品銷售數量達 1.24 萬公噸，若銅價維持高檔及動能延續，今年產品總銷售量有望超越去年 4.53 萬公噸。

大亞銷售產品包括裸銅線、電力線纜、通信線纜、漆包線等，其中，電力線纜營收比重最高達 6 成，其次為漆包線占 21%。陳重光指出，由於產品銷售金額會隨著國際銅價變動，因此以產品銷售重量、數量較為客觀。

大亞自 2018 年產品總銷售量突破 4 萬公噸後，每年銷售量持續成長，陳重光說，今年第 1 季銷售量約 1.24 萬公噸，若今年銅價維持高檔，後續銷售狀況延續第 1 季表現，全年銷售量將有機會突破 4.5 萬公噸。

陳重光提到，漆包線事業近年切入電動車領域，如充電站所需的特殊漆包線，不過主要是跟隨客戶腳步，進行產品的生產、研發與設計。

大亞太陽能事業方面，陳重光表示，目前集團太陽能發電量約 120MW，看好地面型太陽能案場陸續掛牌，加上持續開發中大型企業廠房屋頂，預計明年底發電量至少可達 240MW。

大亞旗下子公司大亞綠能與大聚電業主要負責集團屋頂型電廠、博碩電業則以群創屋頂型電廠為主，其他逾 40 多個案廠則由博斯電業負責。

陳重光指出，由於屋頂型太陽能市場競爭趨於激烈，加上案場難尋，近兩、三年轉往地面型太陽能案場，因此，催生出心忠電業及志光能源兩家子公司。

心忠電業於臺南學甲建置地面型太陽能電廠，目前發電量為 76MW，雖然去年底掛表，但須待 6 月底前取得電業執照後，才會開始有營收貢獻；志光能源則預計兩個月內與大同完成交割，將在台南七股佈建全台最大魚電共生案場，明年底前總發電量達 120MW。