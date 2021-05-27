華宇藥取得長庚國際專利 助開發微創手術醫材

健亞 (4130-TW) 轉投資公司華宇藥 (6621-TE) 今 (27) 日宣布，與長庚大學簽訂專利權有償讓與契約書，將取得手術導引系統專利，及整合擴增實境手術導航方法之國際專利權，有助後續開發微創手術醫材。

據統計，2027 年治療肝癌市場規模將達 73.821 億美元，年複合成長率 20.2%，華宇藥表示，目前治療肝癌除了切除手術或肝動脈栓塞等一線治療外，透過射頻消融微創手術 (RFA) 可有效消除腫瘤，減少病人副作用等，且看好 RFA 器材全球市場規模，已來到 30 億美元。

華宇藥委由浩宇生醫開發治療肝癌射頻消融微創手術 (RFA) 相關產品，如針具追蹤系統、影像標記組等，產品陸續完成多項安全性、有效性試驗，並於去年底向美國 FDA 提出 510(k) 醫材上市前通知申請，同時也向台灣主管機關申請第二類醫材許可，預計今年下半年陸續取證。

因此，藥宇華與長庚大學簽訂專利權有償讓與合約，取得射頻消融微創手術 (RFA) 之關鍵技術專利「手術導引系統專利」及「整合擴增實境之手術導航方法及系統」國際專利。

總經理王愈善表示，未來肝癌將進入精準與個人化醫療，讓 RFA 術後恢復時間縮短，提高局部注射精準度，減少癌症復發並提升存活率，同時配合政府特管法，替國內癌症患者帶來新治療選擇，後續也規畫以孤兒藥資格開拓美國市場。